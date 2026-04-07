KRVAVI TERORISTIČKI NAPAD U ISTANBULU ISPRED IZRAELSKOG KONZULATA

U istanbulskoj četvrti Bešiktaš danas je došlo do oružanog sukoba ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat, pri čemu je jedan napadač ubijen, a dvojica su ranjena.

U razmeni vatre sa napadačima, lakše su povređena i dvojica pripadnika turske policije koji su bili na straži ispred kompleksa „Yapı Kredi Plaza“.

Ministar unutrašnjih poslova Turske, Mustafa Čifči, objasnio je da su trojica napadača stigla u Istanbul iz pravca Izmita koristeći iznajmljeno vozilo. Grupa naoružana puškama i pištoljima otvorila je vatru na policijske jedinice, nakon čega je usledio žestok odgovor snaga bezbednosti koji je rezultirao neutralizacijom napadača. Istraga je otkrila da su dvojica od trojice napadača braća, dok jedan od njih ima raniji policijski dosije povezan sa trgovinom narkoticima. Ministar je dodatno potvrdio da jedan od osumnjičenih ima bliske veze sa organizacijom koja zloupotrebljava religiju u ekstremističke svrhe.

Iako je meta napada bio prostor oko izraelskog konzulata, zvanični izvori potvrđuju da je zgrada praktično prazna i da se ovaj diplomatski objekat ne koristi aktivno već duže vreme. Izraelski mediji su takođe istakli da u Turskoj trenutno nema stacioniranih izraelskih diplomata, kako u konzulatu u Istanbulu, tako ni u ambasadi u Ankari, zbog ranijih bezbednosnih procena i zategnutih diplomatskih odnosa.

Ministar pravde Akin Gurlek saopštio je da je Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu hitno pokrenulo pedantnu i višestruku istragu o ovom incidentu. Na teren su upućeni zamenik glavnog tužioca i dva tužioca kako bi se utvrdili tačni motivi napada, potencijalne šire veze napadača i operativni detalji njihovog kretanja. Policijske snage su nakon incidenta blokirale šire područje oko kompleksa, dok antiterorističke jedinice vrše provere digitalnih tragova napadača kako bi se sprečile eventualne povezane pretnje u gradu.