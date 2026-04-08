RANJENA DVA POLICAJCA: Policija je uhapsila 11 osoba koje su povezane sa pucnjavom ispred zgrade izraelskog konzulata u Istanbulu

Pucnjava je izbila u utorak popodne u okrugu Bešiktaš, kada su se tri naoružana napadača, za koje se navodi da imaju veze sa Islamskom državom, sukobila sa policijom ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat, preneo je NTV.

Jedan napadač je ubijen, dok su dvojica ranjena i uhapšena.

Tokom naknadne operacije koju su sproveli timovi Odeljenja za borbu protiv terorizma Policijske uprave Istanbula, privedeno je još petoro osumnjičenih na adresama u Istanbulu, Kodžaeliju i Konjai, dok je kasnije privedena još jedna osoba.

Time je broj pritvorenih, uključujući i dvojicu ranjenih napadača koji se nalaze na lečenju u bolnici, povećan na 11.

Prema navodima medija, napadači su nosili kamuflažnu odeću, rančeve i oružje dugih cevi, a sukob koji je počeo oko podneva trajao je približno deset minuta.

U pucnjavi su lakše povređena i dva policajca.

Ubijeni napadač identifikovan je kao Junus ES, za kojeg se navodi da je ranije imao krivični dosije, uključujući slučaj nasilja iz 2018. godine, kao i da mu je imovina bila zamrznuta 2021. zbog sumnje na povezanost sa Islamskom državom.

Turske bezbednosne službe saopštile su da je između trojice napadača zabeležena intenzivna digitalna komunikacija, dok istraga o incidentu i dalje traje, a vlasti navode da bi broj privedenih mogao dodatno da poraste.

Autor: Iva Besarabić