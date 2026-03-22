Haos u Istanbulu: Dve zgrade se srušile, u toku velika akcija spašavanja!

U eksploziji koja se dogodila u okrugu Fatih, u evropskom delu Istanbula, danas su se srušile dve zgrade, a u toku je potraga za dvema osobama za koje se veruje da su zarobljene ispod ruševina, prenosi Anadolija.

Kancelarija guvernera Istanbula je saopštila da je ispod ruševina bilo zarobljeno pet osoba, kao i da su se "dve susedne zgrade srušile nakon eksplozije, za koju se veruje da je izazvana prirodnim gasom".

"Brojni timovi Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasne i medicinske ekipe poslate su na lice mesta", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, iz ruševina su do sada spasene tri osobe, koje su prebačene u bolnicu.

Autor: A.A.