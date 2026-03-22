STRAVIČNA EKSPLOZIJA U CENTRU ISTANBULA: Srušile se dve zgrade, ima MRTVIH

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Yavuz Ozden

Spasioci su uspeli da iz ruševina izvuku 11 osoba.

Jedna osoba je poginula, a 10 povređeno nakon što su se usled eksplozije gasa srušile dve zgrade u Istanbulu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u okrugu Fatih, a na lice mesta stigle su brojne vatrogasne ekipe, policija i hitne službe, preneo je Haber.

Spasioci su uspeli da iz ruševina izvuku 11 osoba, a jedna osoba je izgubila život. Ministar pravde Akin Gurlek saopštio je da je nakon eksplozije i rušenja dve zgrade otvorena istraga koja je poverena kancelariji Javnog tužioca u Istanbulu.

Autor: Iva Besarabić

