STRAVIČNA EKSPLOZIJA U CENTRU ISTANBULA: Srušile se dve zgrade, ima MRTVIH

Jedna osoba je poginula, a 10 povređeno nakon što su se usled eksplozije gasa srušile dve zgrade u Istanbulu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u okrugu Fatih, a na lice mesta stigle su brojne vatrogasne ekipe, policija i hitne službe, preneo je Haber.

Spasioci su uspeli da iz ruševina izvuku 11 osoba, a jedna osoba je izgubila život. Ministar pravde Akin Gurlek saopštio je da je nakon eksplozije i rušenja dve zgrade otvorena istraga koja je poverena kancelariji Javnog tužioca u Istanbulu.

Autor: Iva Besarabić