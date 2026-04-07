AKTUELNO

Svet

Pakistan: Izrael remeti napore Islamabada da olakša pregovore o prekidu vatre u Iranu

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar okrivio je Izrael da napadima na Teheran u trenutku kada obe strane nastoje da sednu za pregovorački sto" pokušava da pokvari napore Islamabada da olakša pregovore o prekidu vatre između SAD i Irana.

"Do ponedeljka uveče smo bili veoma optimistični u vezi sa razgovorima", rekao je Dar obrativši se senatorima i potvrdio da su se Iran i SAD saglasili oko pakistanskog posredovanja i održavanja pregovora u Islamabadu, prenosi Al Džazira pozivajući se na pakistansku televiziju Geo News.

Prema njegovim rečima, Pakistan je predao Iranu listu od 15 američkih uslova, a Vašingtonu je dostavljena lista od pet iranskih uslova.

Iranska državna novinska agencija IRNA prenela je ranije da je Iran, nakon dve nedelje razmatranja, odgovorio preko Pakistana na predlog SAD.

Autor: S.M.

#Iran

#Izrael

#Pakistan

#Vatra

#prekid

