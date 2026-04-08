'OVO ĆE BITI DVOSTRANO PRIMIRJE' Tramp: Slažem se o prekidu vatre sa Iranom u periodu od dve nedelje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

''Slažem se da obustavim bombardovanje i obustavim napade na Iran na period od dve nedelje'', objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da su ''skoro sve razne tačke prošlih sporova dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana'' i da će period od dve nedelje omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje.

''Na osnovu razgovora sa premijerom (Pakistana) Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obuzdam razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran u periodu od dve nedelje“, naveo je predsednik SAD.

''Ovo će biti dvostrano primirje! Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to funkcionalna osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednik, a takođe i kao predstavnik zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!'', poručio je Tramp.

Tramp je prethodno u utorak zapretio Iranu da će "čitava civilizacija umreti", podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz do 2 sata posle ponoći po srednjevropskom vremenu .

U međuvremenu je pakistanski premijer Šehbaz Šarif u utorak uveče pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor sa Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

Autor: Marija Radić