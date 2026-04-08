PRESUDNO! Uskoro sleduje sastanak između Amerike i Irana: Na ovom mestu će se odigrati sve

Sjedinjene Američke Države i Iran uskoro će održati sastanak koji bi mogao biti presudan za stabilnost Bliskog istoka, prenosi Njujork post.

Kao neutralni teren za ove visoke pregovore između SAD i Irana izabran je Islamabad, uz direktno posredovanje Pakistana, koji tradicionalno održava kompleksne, ali funkcionalne odnose sa obe strane.

Osnovu za razgovore sa SAD čini dokument od deset tačaka koji je predložio Teheran. Iako detalji plana nisu u potpunosti dostupni javnosti, veruje se da on obuhvata zahteve za ukidanje ekonomskih sankcija u zamenu za određene bezbednosne garancije i deeskalaciju na Bliskom istoku.

Uprkos početku dijaloga, ciljevi administracije u Vašingtonu ostaju nepromenjeni i veoma strogi:



⚫️Obustava nuklearnog programa: Potpuni prestanak svih aktivnosti koje vode ka razvoju atomskog oružja.

⚫️Uništavanje raketnog potencijala: Eliminacija balističkih raketa dugog dometa.

Slabljenje vojne infrastrukture: Smanjenje konvencionalnih vojnih kapaciteta Irana.

⚫️Prekid podrške saveznicima: Zahtev da Iran prestane da finansira i naoružava grupe poput Hezbolaha , Hamasa i Huta.

Ključne teme: Moreuz i obogaćeni uranijum

Očekuje se da će se dalji tok pregovora fokusirati na dva kritična pitanja koja direktno utiču na svetsku ekonomiju i bezbednost:

Prolaz brodova kroz Ormuski moreuz: Obezbeđivanje slobodne plovidbe kroz ovaj ključni koridor za transport nafte, koji Iran često koristi kao sredstvo pritiska.

Sudbina zaliha obogaćenog uranijuma: Rešavanje pitanja postojećih zaliha materijala koji je Iran akumulirao nakon istupanja SAD iz prvobitnog nuklearnog sporazuma.

Autor: D.Bošković