KAKAV PREOKRET! Iranski demonstrant, za koga se čak mislilo i da je pogubljen - za 10.600 evra PUŠTEN NA SLOBODU!

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Iranski demonstrant Erfan Soltani, uhapšen tokom januarskih protesta u Iranu i za koga su Sjedinjene Američke Države izrazile bojazan da bi mogao biti pogubljen, pušten je na slobodu uz kauciju, izjavio je njegov advokat za agenciju AFP.

Dvadesetšestogodišnjak je "pušten juče (u subotu) i preuzeo je svoje lične stvari“, rekao je advokat Amir Musahani, dodavši da je za njegovo puštanje položena kaucija u iznosu od dve milijarde tomana (oko 10.600 evra).

„Zavera protiv unutrašnje bezbednosti“

Soltani je uhapšen 10. januara u svom domu u Fardisu, zapadno od Teherana, nakon učešća u antivladinim demonstracijama. „Ako bude proglašen krivim, biće osuđen na zatvorsku kaznu“, zapretilo je iransko pravosuđe u četvrtak, 15. januara.

Prema navodima više organizacija za zaštitu ljudskih prava, među kojima su Iran Hjuman Rajts i Hengav, njegova porodica je bila obaveštena da je njegovo pogubljenje zakazano za sredu, 14. januara.

Iran je te tvrdnje demantovao narednog dana, navodeći da se Soltani i dalje nalazi u zatvoru u Karadžu.

Iransko pravosuđe je saopštilo da je optužen za „zaveru protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima“.

Autor: A.A.

