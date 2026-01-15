Oglasio se Iran o demonstrantu koji je digao svet na noge: Evo za šta je optužen Erfan Soltani

Iransko pravosuđe tvrdi da je Erfan Soltani uhapšen tokom protesta, ali da nije osuđen na smrt, prema državnim medijima.

Pravosuđe kaže da je Soltani, koji se trenutno nalazi u centralnom zatvoru Karadž, optužen za "zaveru protiv unutrašnje bezbednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima".

Ali se navodi da se smrtna kazna ne primenjuje na takve optužbe ako ih potvrdi sud.

Jedna grupa za ljudska prava je ranije upozorila da je Soltani osuđen na smrt, a američki Stejt department je na persijskom jeziku na svom Iksu naveo da će on biti prvi demonstrant koji će biti pogubljen, ali ne i poslednji.

Međutim, ove nedelje, američki predsednik Donald Tramp je više puta pretio Iranu akcijom ako pogubi demonstrante.

Porodica mladića je čak pozvala Trampa da hitno reaguje i spasi ga.

Somajeh, jedna od njegovih rođaka, rekla je za CNN da im je hitno potrebna Trampova pomoć.

"Molim vas, ne dovolite da Erfan bude pogubljen, molim vas", rekla je očajna žena.

Juče je jedan od članova Soltanijeve porodice rekao za Sky news da Soltani nije pogubljen nakon što je trebalo da bude obešen u sredu.

Da podsetimo, vesti o tome da će Soltani biti pogubljen u sredu brzo su se proširile svetom, a mnogi su na društvenim mrežama pozivali na njegovo spasavanje.

Haštag #saveerfansoltani, koji poziva da se mladiću spasi život, proširio se društvenim mrežama i retvitovao ga je veliki broj ljudi širom sveta.

Soltani, zaposlen u prodavnici odeće, uhapšen je severozapadno od Teherana prošlog četvrtka nakon učešća u protestima i trebalo je da bude pogubljen u sredu, prema navodima grupa za ljudska prava.



Autor: Jovana Nerić