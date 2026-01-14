SUPRUGU KRVNIČKI PRETUKAO TIGANJEM, PA JE DAVIO KABLOM: Na sudu tvrdio da nije kriv, evo za šta je optužen

Josu M. (77) terete da je krajem aprila u stanu u centru Zagreba nakon svađe supruzi (76) zadao više teških povreda od kojih je preminula. Na sudu je rekao da nije kriv, prenose 24sata.hr.

"Nisam kriv", kazao je, saznaje se, na Županijskom sudu u Zagrebu Joso M. (77) optužen da je krajem aprila, u stanu u centru Zagreba, ubio svoju suprugu P. M. (76). Prema optužnici, Joso M. je nakon svađe i fizičkog sukoba supruzi zadao više teških povreda zbog kojih je preminula na mestu događaja.

Optužnica ga tereti da je supruzi zadao više udaraca po glavi i telu, ali pre nego što ju je počeo tući, omotao joj je plastični kabl oko vrata i stezao ga, a potom je izudarao po glavi tiganjem.

Motiv ubistva navodno je bila patološka ljubomora odnosno, Joso je bio uveren da ga supruga vara.

Iako se tokom istrage Joso sumnjičio za krivično delo femicida, u optužnici je klasifikacija krivičnog dela izmenjena u teško ubistvo bliske osobe. Moguće da je razlog tome i što nema indicija da je Joso ranije zlostavljao žrtvu odnosno nikada nije bio prijavljen za nasilje u porodici. U svakom slučaju, reč je o kvalifikovanom obliku ubistva za koje je, kao i za femicid, zaprećena kazna od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor.

Predsednica sudskog veća prihvatila je zahtev sina optuženog i ubijene da se postupak zatvori za javnost zbog zaštite njihove porodice koja je, kako je naveo, već dovoljno patila objavama medijskih članaka o ovom događaju.

Suđenje će se, stoga, odvijati iza zatvorenih vrata pa javnost neće moći čuti šta Joso M. ima da kaže u svoju odbranu. Nezvanično se saznaje da je odbrana tražila da se dodatno ispita psihijatrijski veštak jer smatraju da je optuženi u vreme počinjenja dela bio smanjeno uračunljiv.

Autor: Marija Radić