UHAPŠEN NASILNIK IZ BEOGRADA: Krvnički tukao i davio rođenog oca - Čovek zadobio stravične povrede

J. T. (23), koji se sumnjiči da je noćas napao svog oca i zadao mu više udaraca, nakon čega je počeo da ga davi, uhapšen je danas u Beogradu, saznaje Telegraf.rs.

Uhapšeni mladić se sumnjiči da je ocu T. P. (56) naneo teške telesne povrede tako što ga je više puta udarao rukama i nogama po glavi, nakon čega ga je davio.

Kako saznajemo, T. P. je u napadu zadobio prelom ruke i ozbiljne povrede glave i mozga i hitno je transportovan u bolnicu.

Napad se dogodio noćas, nešto iza ponoći u njihovom domu u Ulici Dragice Končar, a osumnjičeni je uhapšen danas na teritoriji opštine Voždovac.

Autor: Iva Besarabić