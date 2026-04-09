HITNO SE OGLASIO NEGANJAHU: Izraelski premijer o situaciji u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da će Izrael početi direktne mirovne pregovore sa Libanom "što je pre moguće".

"U svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom", dodao je Netanjahu i nastavio_

"Juče sam naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom. Razgovori će se fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje mirnih odnosa između Izraela i Libana".

Netanjahu kaže da Izrael "ceni poziv koji je danas uputio libanski premijer da se demilitarizuje Bejrut".

Autor: A.A.