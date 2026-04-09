HITNO SE OGLASIO NEGANJAHU: Izraelski premijer o situaciji u Libanu

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah ||

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da će Izrael početi direktne mirovne pregovore sa Libanom "što je pre moguće".

"Izrael će početi pregovore sa Libanom što je pre moguće", rekao je Netanjahu, prenosi The Times of Israel.

"U svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom", dodao je Netanjahu i nastavio_

"Juče sam naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa Libanom. Razgovori će se fokusirati na razoružavanje Hezbolaha i uspostavljanje mirnih odnosa između Izraela i Libana".

Netanjahu kaže da Izrael "ceni poziv koji je danas uputio libanski premijer da se demilitarizuje Bejrut".

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Svet

'SPREMNI SMO ZA JAKU AKCIJU' Netanjahu stigao na SPRŽENI sever Izraela, pa zapretio svojim RIVALIMA!

Svet

Netanjahu: U izraelski napadima ubijeni vrhunski iranski nuklearni naučnici

Svet

NETANJAHU SE OGLASIO I OTKRIO TRENUTNO STANJE STVARI: Nastavljamo napade na 'teroristički režim u Iranu', u punoj koordinaciji sa Trampom

Svet

'AJATOLAHA SMO TREBALI DA UBIJEMO U JUNU' Izraelski ministar odbrane: Pripremali smo se sami, nismo rekli Amerikancima

Svet

TRAMP DOLAZI U IZRAEL! Netanjahu mu sprema svečani doček - Izraelski premijer poručio: Naša vojska ostaje u Gazi dok se Hamas ne razoruža

Politika

POČINJU PREGOVORI O DRUGOJ FAZI PRIMIRJA IZRAELA I HAMASA: Obustava vatre na 42 dana i oslobađanje svih talaca