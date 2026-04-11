AKTUELNO

Svet

A GOVORILI SU DA VUČIĆ IZMIŠLJA: Velika Britanija spremna za rat

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Matt Dunham

Poručili da su spremni.

Velika Britanija radi na velikom planu za pripremu zemlje za rat. Načelnik oružanih snaga, vazduhoplovni maršal ser Ričard Najton, rekao je za Sky News da će ratni plan zahtevati da britanski građani drugačije razmišljaju o otpornosti. 

Načelnik generalštaba izjavio je da sama spoznaja da je London spreman da cilja sankcionisani tanker primorava Moskvu da ih prati (eskortuje) ili preusmerava dalje od britanskih voda.

Međutim, brodovi „flote iz senke“ i dalje su primećeni uz obalu, a da nisu zaustavljeni.

Na pitanje da li je stvarna operacija ukrcavanja (preuzimanja broda) na pomolu, vazduhoplovni maršal Najton je rekao: „Nemojte imati nikakvu sumnju. Spremni smo", piše "Sky news".

"Biće teško izbeći Treći svetski rat"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je u intervjuu za Berliner cajtung rekao da će biti teško sprečiti Treći svetski rat. 

Foto: Instagram.com

- Sprečavanje Trećeg svetskog rata biće teško. Možda je već počeo – samo još uvek zvanično ne govorimo o tome na taj način. Borba za naftu, gas, minerale, retke metale i druge sirovine je odavno počela. Takvi sukobi gotovo neizbežno vode do daljih sukoba.

Autor: Pink.rs

#Rat

#Sukob

#Svet

#Treći svetski rat

#Velika Britanija

POVEZANE VESTI

Svet

BIVŠI BRITANSKI ŠEFOVI UPOZORAVAJU: Velika Britanija mora da se istinski pripremi za RAT!

Svet

Britanija, Francuska i Nemačka: Spremni smo da branimo svoje interese na Bliskom istoku

Politika

ISKORISTILI IH ZA SVOJE CILJEVE! Bivša rektorka godinu i po dana 'pumpala' studente, a sad pere ruke od njih: SAMI STE KRIVI ZA SMRT KOLEGINICE! (VIDE

Zadruga

TRK NA PINK! Počinje Igra istine, vreme je da padnju nova priznanja!

Zadruga

Važno pismo: Upravo počinje uskršnje slikanje! (VIDEO)

Politika

'Bila je euforija, a onda je nastao muk' Evo kako su blokaderi u Kosjeriću reagovali na još jedan poraz koji im je naneo Vučić (VIDEO)