A GOVORILI SU DA VUČIĆ IZMIŠLJA: Velika Britanija spremna za rat

Poručili da su spremni.

Velika Britanija radi na velikom planu za pripremu zemlje za rat. Načelnik oružanih snaga, vazduhoplovni maršal ser Ričard Najton, rekao je za Sky News da će ratni plan zahtevati da britanski građani drugačije razmišljaju o otpornosti.

Načelnik generalštaba izjavio je da sama spoznaja da je London spreman da cilja sankcionisani tanker primorava Moskvu da ih prati (eskortuje) ili preusmerava dalje od britanskih voda.

Međutim, brodovi „flote iz senke“ i dalje su primećeni uz obalu, a da nisu zaustavljeni.

Na pitanje da li je stvarna operacija ukrcavanja (preuzimanja broda) na pomolu, vazduhoplovni maršal Najton je rekao: „Nemojte imati nikakvu sumnju. Spremni smo", piše "Sky news".

"Biće teško izbeći Treći svetski rat"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je u intervjuu za Berliner cajtung rekao da će biti teško sprečiti Treći svetski rat.

- Sprečavanje Trećeg svetskog rata biće teško. Možda je već počeo – samo još uvek zvanično ne govorimo o tome na taj način. Borba za naftu, gas, minerale, retke metale i druge sirovine je odavno počela. Takvi sukobi gotovo neizbežno vode do daljih sukoba.

