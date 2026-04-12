ŽENA PRONAĐENA MRTVA ISPRED ZGRADE, TINEJDŽERKA U STANU: Detalji užasa u Velikoj Gorici

Policijske trake i forenzičari okružili su stambenu zgradu u centru Velike Gorice u kojoj je došlo do krvoprolića. Ekipa za uviđaj podigla je policijski šator oko tela žene koja je počinila samoubistvo skočivši sa šestog sprata.

A onda su u stanu zatekli još jednu jezivu scenu. Telo 17-godišnjakinje koje je ukazivalo na to da je smrt nastupila kao posledica nasilne smrti. Komšije su u šoku zbog svega, prenosi Dnevnik.

"Isuse Bože, ja sam na četvrtom spratu, joj grozno, tužno", ispričala je jedna od komšinica, dok je drugi komšija dodao: "Kad sam čuo nisam mogao doći sebi".

"Zgrožena sam, pogotovo kad su rekli da je ženska osoba, znači da je devojčica od 17 godina i mama verovatno. Sad sam baš tu, ali nikada se nije ništa tako strašno desilo", rekla je Ana iz Velike Gorice.

Kriminalitička ekipa detaljno je izuzela svaki trag, a odmah po dojavi na mesto događaja stigli su i vatrogasci. Stravičan zločin dogodio se tačno nasuprot policijske stanice, a uviđaj još traje.

Istražitelji pokušavaju da rasvetle motive koji su doveli do ovog čina. Prikupljaju se svi dokazi i obavljaju razgovori i sprovodi se opsežno istraživanje. Kako saznaje Dnevnik, porodica nije bila pod merama Centra za socijalni rad.

"Porodica nije bila u evidenciji Hrvatskog instituta za socijalni rad, niti je preduzeta bilo kakva mera zaštite porodice", saopštio je Hrvatski institut za socijalni rad.

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije. Nakon analize svih podataka prikupljenih na licu mesta, policija i Županijsko državno tužilaštvo će izneti detalje ove dvostruke tragedije.

