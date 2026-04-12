Mosad dobio novog šefa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Vojni sekretar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, general-major Roman Gofman imenovan je danas za sledećeg šefa izraelske spoljne obaveštajne agencije Mosad, saopštio je kabinet Netanjahua.

U saopštenju se navodi da će Gofman započeti svoj petogodišnji mandat kao direktor Mosada 2. juna, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je potpisao Gofmanovo zvanično pismo o imenovanju nakon što je Savetodavni odbor za imenovanje viših službenika, na čelu sa bivšim predsednikom Vrhovnog suda Ašerom Grunisom, dao zeleno svetlo za njegovo imenovanje.

Gofman, koji je rođen u Belorusiji, preselio se sa porodicom u Izrael 1990. godine, kada je imao 14 godina.

Tokom svoje vojne karijere, napredovao je kroz Oklopni korpus Izraelskih odbrambenih snaga, gde je postao komandant divizije.

Autor: Iva Besarabić

