Tramp se oglasio povodom blokade Ormuskog moreuza: Iranska mornarica sada leži na dnu mora...

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nakon što je počela blokada Ormuskog moreuza i pomorska blokada čitavog Irana, a koji je on naredio Američkoj mornarici:

"Iranska mornarica sada leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova. Ono što nismo pogodili jeste mali broj njihovih takozvanih brzih napadačkih čamaca, jer ih nismo smatrali velikom pretnjom", naveo je Tramp i dodao:

"Upozorenje: Ako se bilo koji od tih brodova približi našoj BLOKADI, biće odmah ELIMINISAN, koristeći isti sistem uništavanja koji primenjujemo protiv narko-dilera na moru. To je brzo i brutalno. P.S. 98,2 odsto droge koja ulazi u SAD putem okeana ili mora je ZAUSTAVLJENO!".

