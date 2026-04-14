PUCNJAVA U ŠKOLI U TURSKOJ: Učenik otvorio vatru lovačkom puškom, ima povređenih

Najmanje 18 osoba je povređeno kada je učenik otvorio vatru u školi u Turskoj. Trenutno su u toku pregovori sa napadačem koji se zabarikadirao u obrazovnoj ustanovi i odbija da se preda.

Pucnjava se dogodila u školi u okrugu Siverek u provinciji Šanliurfa. Stotine đaka je evakuisano posle incidenta, a napadač - o kojem još nema poznatih detalja osim da je učenik - pucao je iz lovačke puške, piše britanski list "Dejli mejl".

U toku su pregovori sa napadačem koji odbija da se preda, javila je televizija "NTV". Na televizijskim snimcima vidi se veliki broj saniteta Hitne pomoći ispred škole, dok učenici panično beže iz zgrade.

Pucnjave u školama u Turskoj su retke, dodaje "Dejli mejl".

