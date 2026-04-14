'ŠOKIRAN SAM' Tramp prvi put o Orbanu nakon o poraza na izborima: Napao i MILJENICU ĐORĐU MELONI, papu i Evropu zbog Irana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je šokiran jer italijanska premijerka Đorđa Meloni ne želi da mu pomogne u ratu sa Iranom, odnosno da pomogne SAD da se reši nuklearnog naoružanja.

- Da li se vama Italijanima sviđa činjenica da vaša premijerka ne čini ništa da dobije naftu? Da li je ljudi vole? Ne mogu ni da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam se prevario - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za italijanski list "Korijere dela sera".

Na pitanje da li je o tome razgovarao sa njom, Tramp je rekao da nije jer je ona rekla da Italija ne želi da se meša.

- Iako Italija dobija naftu odatle, iako je Amerika veoma važna za Italiju, ona ne misli da Italija treba da bude uključena. Misli da Amerika treba da obavi posao za nju - rekao je Tramp.

"Meloni više nije ista osoba"

Komentarišući izjavu Meloni da je ono što je rekao za papu neprihvatljivo, Tramp je rekao da je to što Meloni kaže neprihvatljivo.

- Ona je neprihvatljiva, jer je nije briga da li Iran ima nuklearno oružje i digao bi Italiju u vazduh za dva minuta kada bi imao priliku. Meloni više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja. Imigracija ubija Italiju i celu Evropu - rekao je Tramp i dodao da se dugo nije čuo sa Meloni.

Rekao je i da se Evropa "uništava iznutra" svojom imigracionom i energetskom politikom, da plaća najviše troškove energije na svetu i da nije čak ni spremna da se bori za Ormuski moreuz.

- Oslanjaju se na Donalda Trampa da ga održi otvorenim - rekao je on.

Na pitanje da li je tražio od Italije da koristi minolovce u Ormuskom moreuzu Tramp je rekao da je od Rima tražio da pošalje sve što želi, ali da "oni ne žele jer je NATO tigar od papira".

"Papa nema pojma šta se dešava"

Na pitanje o papi Lavu XIV i njegovom pozivu na mir Tramp je rekao da papa ne razume da Iran predstavlja nuklearnu pretnju.

- On ne razume, i ne bi trebao da govori o ratu, jer nema pojma šta se dešava. Ne razume da je 42.000 demonstranata ubijeno u Iranu prošlog meseca - rekao je Tramp.

"Orban je bio moj prijatelj"

Komentarišući izbore u Mađarskoj i poraz Viktora Orbana, Tramp je naglasio da je Orban uradio dobar posao po pitanju imigracije i da nije dozvolio ljudima da dođu i unište mu zemlju kao što je to učinila Italija.

- Bio mi je prijatelj. Nije bio moj izbor, ali je bio moj prijatelj, dobar čovek - rekao je Tramp.

Autor: D.Bošković