'IMALI SMO VEOMA DOBAR RAZGOVOR' Tramp: Putin želi da pomogne u vezi sa ratom u Iranu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci, File ||

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je danas imao telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, navodeći da Putin želi da pomogne u vezi sa ratom u Iranu.

"Imali smo veoma dobar razgovor i on želi da bude veoma konstruktivan", naveo je Tramp na konferenciji za novinare na Floridi, preneo je BBC.

Tramp je naveo da je sa Putinom razgovarao o Ukrajini i sukobu na Bliskom istoku, napominjući da je rekao ruskom predsedniku "da bi bio od veće pomoći kada bi okončao rat sa Ukrajinom".

Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocenio je prethodno da je današnji telefonski razgovor Putina i Trampa bio konstruktivan i da je do njega došlo "u ključnom trenutku".

"Važan telefonski razgovor između predsednika Putina i predsednika Trampa u ključnom trenutku. Konstruktivan razgovor trajao je sat vremena. Razmatrana su moguća rešenja za ukrajinski i iranski sukob", naveo je Dmitrijev na platformi Iks.

UŽIVO! SUKOB NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA: Tramp poslao jasnu poruku Iranu, otkrio teme razgovora sa Putinom, Izrael krenuo u novi napad (FOTO+VIDEO

Autor: Marija Radić

