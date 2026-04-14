Zelenski spreman da se sastane sa Mađarom: Evo od čega zavisi kad će doći do njihovog susreta

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa budućim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, "čim on bude spreman", naglasivši da su dijalog i saradnja u interesu obe zemlje.

Zelenski je to rekao u Berlinu tokom zajedničkog obraćanja novinarima sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, ističući da Ukrajina želi da gradi odnose sa novim mađarskim rukovodstvom na pragmatičnim osnovama, uz međusobno poštovanje i saradnju.

- Za sastanak smo spremni kada god novi premijer bude spreman - poručio je ukrajinski predsednik, dodajući da su dve zemlje susedi i da je važno očuvati dobre odnose među narodima, prenosi Ukrinform.

On je napomenuo da je veoma simbolično što su izbori u Mađarskoj održani 12. aprila, u nedelju, kada je Ukrajina slavila Uskrs.

Ranije je pobednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, lider stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio da će se sigurno sastati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Autor: S.M.

