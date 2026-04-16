ESTONIJA U 'SEZONI LOVA' NA RUSKE ŠPIJUNE: Uhapšeno 16 operativaca povezanih sa FSB-om i GRU-om

U Estoniji je počela prava „sezona lova“ na ruske špijune, tokom koje je do sada uhvaćeno 16 osoba povezanih sa ruskim obaveštajnim službama, potvrdio je šef estonske službe bezbednosti (KaPo) Margus Paloson.

Prema rečima ovog visokog bezbednosnog zvaničnika, većina privedenih radila je za Federalnu službu bezbednosti (FSB), dok je manji broj njih bio povezan sa vojnom obaveštajnom službom, poznatijom pod svojim starim imenom GRU.

Zvaničnici ističu važnu nijansu u ovim operacijama, a to je činjenica da gotovo niko od uhapšenih nije imao pristup državnim tajnama niti je bio zaposlen u ključnim državnim institucijama. Naglašeno je da su svi agenti otkriveni i privedeni u veoma ranoj fazi delovanja, zahvaljujući čemu nisu uspeli da prouzrokuju nikakvu stvarnu štetu nacionalnoj bezbednosti ili infrastrukturi zemlje.

Ovaj uspeh estonskih kontraobaveštajaca tumači se kao rezultat pojačane budnosti i strategije presecanja ruskih mreža pre nego što one uspeju da se infiltrišu u osetljive sektore. Iz službe KaPo poručuju da su privedene osobe uglavnom bile angažovane na zadacima nižeg prioriteta, ali da njihovo hapšenje šalje jasnu poruku o nultoj toleranciji prema bilo kakvim aktivnostima ruskih specijalnih službi na teritoriji Estonije.