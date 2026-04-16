TRAGEDIJA U SLOVAČKOJ! Sudarili se VOZ I KAMION: Horor scene na pružnom prelazu, vozilo POTPUNO ZGUŽVANO

Jedan čovek je poginuo, a 21 osoba je povređena u sudaru putničkog voza i kamiona na jugozapadu Slovačke.

Kabina mašinovođe je potpuno uništena, pokazuju fotografije vatrogasaca koje je u četvrtak objavila novinska agencija TASR.

Mašinovođa je poginuo na licu mesta na pružnom prelazu na obodu grada Dunajska Streda.

Vatrogasci su saopštili da je 21 putnik povređen u regionalnom ekspresnom vozu kojim upravlja privatna železnička kompanija, ali da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Policija je zatvorila i železničku prugu i put kako bi očistila mesto nesreće.

Sudar je izazvao iskliznuće voza iz šina, a dizel lokomotiva je toliko oštećena da je curilo gorivo.

Policija istražuje uzrok nesreće.

Državna kompanija za železničku infrastrukturu saopštila je da iako pružni prelaz nije imao rampu, bio je obezbeđen semaforima.

Autor: Iva Besarabić