Otkriveno ko je masovni ubica iz Kijeva: Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih, policija savladala napadača (FOTO+VIDEO)

Muškarac sa automatskom puškom otvorio je vatru na ljude u supermarketu u naselju Demijivka u Kijevu. Kako javljaju ukrajinski mediji, ubijeno je pet osoba, a više je ranjeno. Među povređenima ima i dece, a specijalne policijske snage ubile su napadača.
Saopšteno je da policija sprovodi specijalnu operaciju u tom delu Kijeva, a na lice mesta upućene su policijske patrole i specijalna jedinica KORD. Stanovnici Demijivke su zamoljeni da ostanu u svojim domovima.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se zbog ovog masakra.
A man started shooting at police officers and took hostages.
After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene.
"Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko upravo je izvestio da je napadač u Kijevu, koji je otvorio vatru na civile, eliminisan. Sve okolnosti se utvrđuju. Trenutno je potvrđeno da je 5 osoba ubijeno. Moje saučešće porodicama i voljenima. Deset osoba je trenutno hospitalizovano sa povredama i traumama. Svi dobijaju neophodnu pomoć. Četiri taoca su spasena", objavio je on na platformi X.
Zelenski je rekao da očekuje brzu istragu.
"Na slučaju rade istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine (SBU). Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i načelniku Nacionalne policije Ukrajine da sve proverene informacije o ovom slučaju učine dostupnim javnosti", dodao je on.
Prema izvorima portala Ukrainska Pravda, napadač se zove Dmitro Vasilčenkov. Rođen 21. aprila 1968. godine u Moskvi, imao je državljanstvo Ukrajine i ranije je živeo u Bahmutu (Donjecka oblast), pre nego što se preselio u kijevski okrug Holosijevski.
