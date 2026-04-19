HOROR PRIZOR NA GROBLJU! Pronađena odbačena tela 50 beba i šest odraslih osoba

Policija u Trinidadu i Tobagu saopštila je da su na jednom groblju pronađeni odbačeni posmrtni ostaci najmanje 50 beba i šest odraslih osoba.

Tela su otkrivena u mestu Kumuto, oko 40 kilometara od glavnog grada Port of Spejna na ostrvu Trinidad. Za sada nije jasno da li je slučaj povezan sa nasiljem bandi u toj karipskoj državi, koja ima jednu od najviših stopa ubistava u regionu.

«Cadavres non-réclamés»: les corps de 50 bébés et 6 adultes découverts dans un cimetière de Trinité-et-Tobagohttps://t.co/IoOiENaBMz — TVA Nouvelles (@tvanouvelles) 18. април 2026.

Policija je navela da je pet odraslih osoba - četiri muškarca i dve žene - imalo identifikacione oznake, dok su na dva tela uočeni tragovi obdukcije, prenosi BBC.

Policijski komesar Alister Gevaro opisao je otkriće kao "veoma uznemirujuće".

- Svaka osoba ili institucija za koju se utvrdi da je prekršila dužnost snosiće punu odgovornost - poručio je.

Vanredno stanje, koje policiji daje proširena ovlašćenja za pretrese i hapšenja, produženo je nakon što je uvedeno 2. marta.

The remains of at least 50 infants and six adults were discovered Saturday after they had apparently been discarded at a cemetery in Trinidad and Tobago, police said.https://t.co/KIZ7kiDMDA pic.twitter.com/Hrachunckd — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) 19. април 2026.

Stejt dipartment je izdao više upozorenja za putovanja zbog kriminala, ali i "povećanog rizika od terorizma".

Iako su nasilje i kriminal u Trinidadu i Tobagu značajno opali od 2024. godine zahvaljujući bezbednosnim merama, kriminal i dalje predstavlja ozbiljan problem širom zemlje, navodi se u jednom od upozorenja.

Autor: S.M.