HOROR PRIZOR NA GROBLJU! Pronađena odbačena tela 50 beba i šest odraslih osoba

Izvor: BBC, Foto: Pixabay.com ||

Policija u Trinidadu i Tobagu saopštila je da su na jednom groblju pronađeni odbačeni posmrtni ostaci najmanje 50 beba i šest odraslih osoba.

Tela su otkrivena u mestu Kumuto, oko 40 kilometara od glavnog grada Port of Spejna na ostrvu Trinidad. Za sada nije jasno da li je slučaj povezan sa nasiljem bandi u toj karipskoj državi, koja ima jednu od najviših stopa ubistava u regionu.

Policija je navela da je pet odraslih osoba - četiri muškarca i dve žene - imalo identifikacione oznake, dok su na dva tela uočeni tragovi obdukcije, prenosi BBC.

Policijski komesar Alister Gevaro opisao je otkriće kao "veoma uznemirujuće".

- Svaka osoba ili institucija za koju se utvrdi da je prekršila dužnost snosiće punu odgovornost - poručio je.

Vanredno stanje, koje policiji daje proširena ovlašćenja za pretrese i hapšenja, produženo je nakon što je uvedeno 2. marta.

Stejt dipartment je izdao više upozorenja za putovanja zbog kriminala, ali i "povećanog rizika od terorizma".

Iako su nasilje i kriminal u Trinidadu i Tobagu značajno opali od 2024. godine zahvaljujući bezbednosnim merama, kriminal i dalje predstavlja ozbiljan problem širom zemlje, navodi se u jednom od upozorenja.

Autor: S.M.

