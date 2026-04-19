Starmer: Napad na sinagogu je gnusan i neće biti tolerisan

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da je napad na sinagogu, koji se dogodio oko ponoći u severozapadnom Londonu "gnusan", i da neće biti tolerisan.

"Zaprepašćen sam nedavnim pokušajima antisemitskih napada podmetanja požara u severnom Londonu. Ovo je gnusno i neće biti tolerisano", rekao je Starmer u saopštenju koje prenosi Dejli mejl.

On je kazao da napadi na jevrejsku predstavljaju napade na Veliku Britaniju, i da će biti pojačane policijske aktivnosti kako bi odgovorni bili pronađeni i izvedeni pred lice pravde.

Grupa Ašab al Jamin je preuzela odgovornost za napad, a u snimku koji je objavljen na Telegarmu vidi se čovek kako prilazi zgradi, koji nosi u ruci flašu koja izgleda kao Molotovljev koktel i baca je na mesto napada.

Zapaljiva naprava je razbila prozor i izazvala je "manju štetu od dima" unutar zgrade sinagoge, koja se nalazi blizu škole i dečijeg igrališta, prema podacima Fonda za bezbednost zajednice.

Glavni rabin Efraim Mirvis rekao je da incident predstavlja "kukavički napad podmetanjem požara", i dodao da "kontinuirana kampanja nasilja i zastrašivanja" protiv britanskih Jevreja "dobija zamah" .

Ovaj incident označava četvrti pokušaj napada eksplozivnim napravama na jevrejske objekate za mesec dana.

Portparol policije je rekao da su policajci u patroli oko ponoći u severozapadu Londona "primetili su oštećenje na prozoru Kenton Junajted sinagoge u Šaftsberi aveniji", i da su pregledom lica mesta videli dim u jednoj sobi i dokaze da je boca sa nekom vrstom akceleranta bačena kroz prozor.

Kako je saopšteno, incident se tretira kao podmetanje požara.

Autor: Marija Radić