ZATRESLA SE ITALIJA: Zemljotres pogodio jug zemlje

Zemljotres magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 20. april 2026 u 20.47 časova, na području južne Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.5683 i dužine 15.0433, odnosno 24 km od Salerna.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 337.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još Večeras GRMI i pljušti u OVIM delovima Srbije: Evo šta nas očekuje tokom noći i sutrašnjeg dana

Autor: Marija Radić