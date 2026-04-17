AKTUELNO

Društvo

TRESLA SE SRBIJA: Zemljotres pogodio OVAJ deo zemlje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Zemljotres magnitude 2,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 17. april 2026. u 12,37 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Stari Lec, od mesta Miletićevo, na dubini od oko 8 kilometara, pri geografskim koordinatama širine 45.32 i dužine 21.05.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Miletićevo

#Sever

#Srbija

#Zemljotres

#potres

