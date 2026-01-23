TRESLO SE TLO: Snažan zemljotres pogodio Tursku

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 23. januara 2026. godine u 22,24 časova, na području zapadne Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1432 i dužine 28.236 severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić