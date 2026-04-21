DIREKTOR FBI KAŠ PATEL UPOZORAVA: Kina sprovodi totalni sajber rat protiv Amerike – Otkrivena 'trijada' koja podriva bezbednost SAD

U dramatičnom intervjuu za Fox News, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel izneo je ozbiljne optužbe na račun Pekinga, tvrdeći da Kina trenutno predstavlja „najuporniju i najaktivniju“ sajber pretnju sa kojom se svet ikada suočio.

Tokom razgovora sa novinarkom Marijom Bartiromo, Patel je detaljno objasnio kako Kina koristi sve resurse države i privrede kako bi sistematski podrivala američku nacionalnu bezbednost i ekonomsku stabilnost.

„Sajber trijada“ Pekinga

Na pitanje Bartiromove o tome koliko je značajno kinesko podrivanje Amerike u ovom trenutku, Patel je ukazao na postojanje specifičnog modela ofanzivnog delovanja koji je nazvao „sajber trijadom“.

„Ono što Kina radi svodi se na tri stuba: koriste Narodnooslobodilačku vojsku (PLA), Ministarstvo državne bezbednosti (MSS) i svoj privatni sektor. To je praktično trijada sajber ofanzivnog ratovanja i napada“, izjavio je direktor FBI.

Prema njegovim rečima, ova sinergija omogućava Kini da neprimetno prelazi sa vojnih operacija na industrijsku špijunažu, koristeći privatne kompanije kao paravan za krađu intelektualne svojine i tehnoloških tajni.

Zašto je ovo opasnije nego ranije?

Stručnjaci za bezbednost ističu da se ovakav pristup razlikuje od tradicionalne špijunaže. Dok su se raniji napadi fokusirali na krađu strogo poverljivih dokumenata, današnja strategija Pekinga, prema rečima zvaničnika, usmerena je na kritičnu infrastrukturu. Podaci sugerišu da kineski hakeri pokušavaju da prodru u sisteme za vodosnabdevanje, električne mreže i transportne čvorišta širom SAD. Korišćenjem privatnog sektora u okviru sajber trijade, Kina direktno subvencioniše sopstveni razvoj kradući milijarde dolara vredna istraživanja iz američkih laboratorija i univerziteta. Granica između države i privatnog biznisa u Kini praktično ne postoji kada je u pitanju nacionalna bezbednost, što FBI vidi kao nefer prednost na globalnom tržištu.

Odgovor Vašingtona

Patelovo gostovanje na Fox News-u šalje jasnu poruku da će FBI u narednom periodu agresivnije pristupiti identifikaciji i sankcionisanju aktera povezanih sa MSS-om i PLA-om. Analitičari ocenjuju da bi ovo moglo dovesti do novih restrikcija za kineske tehnološke kompanije koje posluju na tlu Amerike, pod sumnjom da su deo „trećeg stuba“ pomenute trijade.

„Pitanje nije samo u tome šta su ukrali juče, već koliko duboko su se infiltrirali u sisteme koje koristimo svaki dan,“ zaključila je Bartiromo tokom intervjua koji je izazvao burne reakcije u političkim krugovima Vašingtona.