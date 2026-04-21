Sastanak NATO saveznika i predstavnika industrije o bezbednosti energije i kritične podvodne infrastrukture

U petak su se u sedištu NATO-a u Briselu sastali saveznici NATO-a i predstavnici industrije kako bi razgovarali o implikacijama dešavanja na Bliskom istoku na energetsku bezbednost i sigurnost kritične podvodne infrastrukture (CUI).

Fokus na stabilnost i hibridne pretnje

Tokom diskusija kojima je predsedavao ambasador Žan-Šarl Elerman-Kingombe (Jean-Charles Ellermann-Kingombe), pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za sajber i digitalnu transformaciju i specijalni koordinator za hibridne pretnje, učesnici iz NATO mreže za kritičnu podvodnu infrastrukturu razmotrili su energetske ranjivosti i bezbednost infrastrukture širom oblasti odgovornosti Alijanse.

Nakon uvodnih izlaganja NATO Centra izvrsnosti za energetsku bezbednost i Savezničke pomorske komande NATO-a, predstavnici saveznika, industrije i osoblja NATO-a razmenili su perspektive o potencijalnim scenarijima, kao i o merama za osiguranje energetske i infrastrukturne bezbednosti.

Energetska bezbednost kao stub odbrane

Postavljajući okvir za diskusiju, ambasador Elerman-Kingombe je istakao:

„Širom Alijanse, ovo nije samo pitanje energetskih tržišta. To je pitanje bezbednosti, otpornosti i spremnosti, što je direktno povezano sa osnovnim zadacima NATO-a – odvraćanjem i odbranom. Energetska bezbednost je od ključnog značaja za osiguranje naših borbenih kapaciteta.“

Ovaj sastanak naglašava kontinuirane napore NATO-a da zaštiti vitalne resurse i infrastrukturu u svetlu nestabilnih geopolitičkih prilika, tretirajući energetsku stabilnost ne samo kao ekonomsku, već kao primarno bezbednosnu kategoriju.