Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, predstavio je u sedištu Alijanse u Briselu Godišnji izveštaj za 2025. godinu, koji potvrđuje tektonske promene u globalnoj odbrambenoj arhitekturi i kraj ere prevelikog oslanjanja na američku vojnu moć. Ključni podatak izveštaja odnosi se na istorijski dogovor sa samita u Hagu, gde su se saveznici saglasili da prag odbrambenih investicija podignu na čak 5% BDP-a, što odražava hitnost odgovora na radikalno izmenjeno bezbednosno okruženje. Novi podaci potvrđuju da su evropski saveznici i Kanada napravili ogroman iskorak zabeleživši porast potrošnje za odbranu od 20% u odnosu na 2024. godinu, čime je NATO danas postao snažniji nego ikada ranije u svojoj istoriji.

Prvi put od osnivanja, apsolutno svi članovi Alijanse prijavili su odbrambene troškove koji ispunjavaju ili premašuju raniji cilj od 2% BDP-a, što je Rute ocenio kao jasan dokaz stvarne promene mentaliteta unutar saveza. Generalni sekretar je naglasio da su Evropa i Kanada predugo bile zavisne od vojne snage SAD, ne preuzimajući dovoljno odgovornosti za sopstvenu bezbednost, ali da sadašnji trendovi pokazuju zrelost i spremnost na samostalno delovanje. Tokom protekle godine postignute su i važne operativne prekretnice, poput uspostavljanja misije „Baltic Sentry“ za zaštitu kritične podvodne infrastrukture, kao i „Eastern Sentry“, kojom je dodatno armirano odvraćanje na istočnom krilu Alijanse.

Poseban fokus u Ruteovom izveštaju stavljen je na neraskidivu povezanost bezbednosti NATO-a i Ukrajine, koja je tokom 2025. godine dobila neviđenu podršku kroz nove mehanizme saradnje. Posebno je istaknut uticaj JATEC-a, prvog zajedničkog NATO-Ukrajina centra, kao i Liste prioritetnih ukrajinskih potreba (PURL) preko koje su saveznici finansirali nabavku najmodernijeg američkog naoružanja vrednog milijarde evra. Ovakav koordinisani napor i zajednička proizvodnja efikasnog oružja predstavljaju novi standard kolektivne odbrane, osmišljen da garantuje mir u Evropi i na Bliskom istoku kroz tehnološku nadmoć i nepokolebljivo jedinstvo svih partnera.

