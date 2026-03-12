AKTUELNO

Svet

RUTE U BRISELU: Evropa preuzima veću odgovornost za zajedničku bezbednost

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute učestvovao je u ponedeljak na panel diskusiji u Briselu, održanoj u okviru godišnje Konferencije ambasadora Evropske unije, gde je istakao presudan značaj evropskog doprinosa transatlantskoj stabilnosti.

Rute je nastupio zajedno sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost, i Andriusom Kubiliusom, evropskim komesarom za odbranu i svemir, dok je razgovor moderirala ambasadorka EU u Kanadi Ženevjev Tuts.

Tokom svog obraćanja, generalni sekretar je pozdravio inicijativu evropskih država da preuzmu veći udeo odgovornosti za sopstvenu odbranu i aktivno se suoče sa rastućim bezbednosnim izazovima. On je posebno pohvalio trend rasta investicija u sektor odbrane i intenziviranje odbrambene proizvodnje, naglašavajući da ovi faktori igraju suštinsku ulogu u očuvanju dugoročne evroatlantske bezbednosti.

Rute je uputio poziv i Evropskoj uniji i NATO-u da u potpunosti iskoriste svoje specifične kapacitete i snage, istovremeno ukazujući na neprocenjiv doprinos saveznika koji nisu članovi EU evropskoj i široj transatlantskoj bezbednosnoj arhitekturi. Uz prepoznavanje činjenice da pretnje postaju ne samo masovnije, već i kompleksnije u svom obimu i dosegu, on je naglasio neophodnost daljeg produbljivanja strateškog partnerstva između ove dve organizacije.

Zaključeno je da je koordinisano delovanje i jačanje odbrambene industrije jedini adekvatan odgovor na savremene geopolitičke rizike koji oblikuju budućnost kontinenta.

