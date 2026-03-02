NATO PRESEKAO NAKON GUBITKA AMERIČKIH AVIONA: Oglasio se Mark Rute – Evo da li se Alijansa uključuje u rat sa Iranom!

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, oglasio se nakon dramatičnog dana u kojem su SAD izgubile tri borbena aviona iznad Kuvajta.

U jeku operacije „Epski gnev“, Rute je jasno definisao poziciju Alijanse povodom sukoba sa Teheranom.

NATO ostaje po strani, ali podržava udare

Rute je u izjavi za nemačku televiziju ARD naglasio da Alijansa neće biti direktno uključena u američko-izraelske vojne akcije protiv Irana. Ipak, on je pohvalio te operacije, ocenivši ih kao ključne za globalnu bezbednost.

„Apsolutno nema nikakvih planova da NATO bude uvučen u ovo ili da bude deo toga, osim što pojedinačne saveznice čine sve što mogu da omoguće ono što SAD rade zajedno sa Izraelom“, istakao je Rute.

🇪🇺🇺🇸JUST IN: NATO Chief Mark Rutte says NATO forces won’t join the U.S. in any Iran operation.



Remember when Trump told NATO the hard truth when he said Europe has never come to America’s aid. pic.twitter.com/Tp6A1cfFPD — Mario ZNA (@MarioBojic) 02. март 2026.

Slabljenje Irana kao prioritet

Generalni sekretar je ocenio da su ovi „preventivni napadi“ važni jer direktno umanjuju sposobnost Teherana da razvije nuklearne i balističke kapacitete.

„Zaista je važno ono što SAD rade zajedno sa Izraelom, jer time slabe kapacitete Irana da dođe do nuklearnih sposobnosti i balističkih projektila“, rekao je šef NATO-a.

Kontekst incidenta u Kuvajtu

Podsećamo, ova izjava dolazi u trenutku kada su američke snage pretrpele neočekivan udarac – gubitak tri aviona F-15E koje je greškom oborila protivvazdušna odbrana Kuvajta. Iako je Ruteov ton bio podržavajući prema Vašingtonu, jasno je da NATO kao organizacija želi da izbegne direktnu konfrontaciju sa Teheranom, prepuštajući akcije „pojedinačnim saveznicama“.

Autor: D.S.