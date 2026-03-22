Tramp brutalno napao NATO, Rute stao uz njega: On to čini kako bi ceo svet bio siguran

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute danas je izrazio snažnu podršku vojnim naporima predsednika SAD Donalda Trampa protiv Irana, te je izjavio kako očekuje da će se članice Saveza ujediniti i podržati ga.

Rute je dosledno podržavao Trampa iako su neke vodeće evropske sile - ističući da je NATO zamišljen kao odbrambeni savez - pokazale nespremnost da pomognu Trampu u ratu s Iranom, uključujući američke napore da osiguraju Ormuski moreuz za prolazak naftnih tankera, piše Politico.

"Ono što znam jeste da se na kraju uvek ujedinimo", rekao je Rute u emisiji "Face the Nation" na CBS-u.

Tramp je, s druge strane, oštro napao NATO.

"Bez SAD-a, NATO JE PAPIRNATI TIGAR! Nisu hteli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran", napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social.

"Sada je ta borba VOJNO DOBIJENA, uz vrlo malo opasnosti za njih, a oni se žale na visoke cene nafte koje su prisiljeni da plaćaju, ali ne žele da pomognu da otvore Ormuski moreuz, što je jednostavan vojni manevar i jedini razlog visokih cena nafte. Tako im je lako to učiniti, uz tako malo rizika. KUKAVICE, i zapamtićemo!"

Izbegavajući kritiku evropskih čelnika, Rute je o Trampovim potezima rekao: "On to čini kako bi ceo svet bio siguran."

Rute o evropskom oklevanju

Rute je objasnio da je evropskim silama trebalo vremena da se predomisle jer su bile isključene iz početnog planiranja kako bi se sačuvao element iznenađenja američkih i izraelskih napada.

"Razumem predsednikovu frustraciju što to traje, ali molim za malo razumevanja jer su države za ovo morale da se pripreme bez prethodnih saznanja", rekao je Rute.

Poređenje sa Severnom Korejom

Podržavajući vojnu kampanju, Rute je povukao paralelu između akcija protiv Irana i globalnih napora da se Severna Koreja spreči u nabavci nuklearnog oružja.

"Na primeru Severne Koreje videli smo da ako predugo pregovaramo, možemo propustiti trenutak za delovanje, a Severna Koreja sada ima nuklearnu sposobnost", rekao je. Dodao je kako bi nuklearno naoružani Iran predstavljao jasnu pretnju Izraelu, Evropi i svetskoj stabilnosti.

Autor: Iva Besarabić