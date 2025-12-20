RUTE: Rusija spremna na velike žrtve, Ukrajina ključna za bezbednost Evrope

Generalni sekretar NATO Mark Rute upozorio je da Rusija predstavlja dugoročnu bezbednosnu pretnju Evropi i da je ključno da Ukrajina ostane vojno snažna kako bi se sprečila šira destabilizacija kontinenta.

U intervjuu za belgijski list De Morgen, Rute je rekao da je Moskva spremna da podnese ogromne ljudske gubitke radi minimalnih teritorijalnih dobitaka, navodeći da je Rusija, prema njegovim rečima, ove godine osvojila manje od jedan odsto dodatne teritorije u Ukrajini, dok mesečno gubi navodno oko 25.000 vojnika.

On je istakao da Rusija oko 40 odsto državnog budžeta izdvaja za odbranu, što iznosi približno 200 milijardi dolara godišnje, ocenivši da takav nivo potrošnje omogućava Moskvi da nabavlja više naoružanja nego evropske zemlje u okviru svojih ekonomskih mogućnosti.

Rute je upozorio i na, kako je naveo, sve agresivnije ponašanje Rusije na istočnom krilu NATO, uključujući hibridne napade i razvoj hipersoničnih raketa, koje lete višestruko brže od zvuka.

Prema procenama bezbednosnih službi, dodao je, u periodu između 2027. i 2031. godine postoji rizik od napada na neku od članica Alijanse.

Govoreći o Ukrajini, Rute je odbacio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države obustavile pomoć Kijevu, naglasivši da se razmena obaveštajnih podataka i isporuke oružja nastavljaju punim intenzitetom.

On je naveo da se promena odnosi pre svega na očekivanje da Evropa preuzme veći deo finansijskog tereta, jer se rat vodi u neposrednom evropskom susedstvu.

Rute je potvrdio da je na njegovu inicijativu postignut dogovor prema kojem evropske zemlje i Kanada kupuju američko oružje i municiju za Ukrajinu.

On je upozorio da bi pad Ukrajine pod rusku kontrolu dugoročno zahtevao znatno veća izdvajanja za odbranu od sadašnjih 3,5 do pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), naglasivši da je podrška Ukrajini najefikasniji način sprečavanja šireg sukoba.

Govoreći o mogućem mirovnom procesu, Rute je rekao da su u toku intenzivni razgovori o snažnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju postizanja mirovnog sporazuma bez članstva u NATO.

Cilj tih garancija je, kako je naveo, da se ruski predsednik Vladimir Putin ubedi da nikada više ne pokuša vojnu agresiju na Ukrajinu.

Rute je dodao da u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim saveznicima radi na usklađivanju stavova o ratu u Ukrajini, ocenivši da je očuvanje bezbednosti Ukrajine ključno i za kredibilitet NATO i za dugoročnu bezbednost Evrope.

Autor: A.A.