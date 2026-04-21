Rat sa Iranom ulazi u kritičnu fazu, Ukrajina postigla tehnološku dominaciju na frontu - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam novi geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su operaciju potpune pomorske blokade Irana. Nakon što su pokušaji da se Iran primora na otvaranje Hormuškog tesnaca propali, SAD su pristupile kontramerama blokade. Logika iza ove operacije je u potpunosti jasna: ili je Hormuz otvoren za sve ili neće biti otvoren za iranska plovila i izvoz energenata. Pomorska blokada će dodatno oslabiti iransku ekonomiju koja je i pre ratnih operacija bila u slobodnom padu. Predsednik Donald Tramp optužio je Teheran za direktno kršenje sporazuma o prekidu vatre nakon incidenata u Ormuskom tesnacu, uputivši do sada najoštrije upozorenje iranskim vlastima. U saopštenju koje je uzdrmalo diplomatske krugove, predsednik Tramp je naveo da je Iran „otvorio vatru” u strateški važnom moreuzu, ciljajući francuske i britanske brodove. „Iran je juče odlučio da zapuca u Ormuskom tesnacu — što predstavlja potpuno kršenje našeg Sporazuma o prekidu vatre! Mnogi od tih metaka bili su usmereni ka francuskom brodu i teretnjaku iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne?” izjavio je Tramp.

Dok tenzije rastu, američka delegacija putuje u Pakistan na ključne pregovore. Američki predsednik je potvrdio da njegovi predstavnici stižu u Islamabad kako bi pokušali da pronađu diplomatsko rešenje. Govoreći o ekonomskom pritisku, Tramp je ismejao pokušaje Irana da zatvori Ormuski tesnac, istakavši da je američka blokada to već učinila. Prema njegovim rečima, Iran zbog zatvorenog prolaza gubi 500 miliona dolara dnevno, dok Sjedinjene Države ne gube ništa. On je dodao da se brojni brodovi trenutno preusmeravaju ka lukama u Teksasu, Luizijani i Aljasci kako bi tamo utovarili robu. Tramp je naglasio da je ponuda koju su SAD iznele „veoma fer i razumna”, ali je jasno stavio do znanja kakve će biti posledice ukoliko Teheran odbije dogovor. „NEMA VIŠE LJUBAZNOSTI! Pašće brzo i lako,” poručio je Tramp, dodajući da je vreme da se „iranska mašina za ubijanje” zaustavi nakon 47 godina. „Ako ne prihvate DOGOVOR, biće mi čast da uradim ono što je moralo biti urađeno još pre 47 godina, a što drugi predsednici nisu smeli,” zaključio je Tramp u svom prepoznatljivom tonu. Svet sada sa velikom pažnjom iščekuje ishod sastanka u Islamabadu, dok region ostaje na ivici potpune eskalacije.

Više od 10.000 američkih mornara, marinaca i vazduhoplovaca, zajedno sa više od deset ratnih brodova i desetinama aviona, sprovodi misiju blokade brodova koji ulaze u iranske luke i isplovljavaju iz njih. Tokom prva 24 sata, nijedan brod nije uspeo da prođe kroz američku blokadu, dok se 6 trgovačkih brodova povinovalo naređenjima američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zalivu. Blokada se sprovodi nepristrasno prema plovilima svih nacija koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu. Američke snage podržavaju slobodu plovidbe za brodove koji prolaze kroz Ormuski tesnac ka lukama i iz luka koje ne pripadaju Iranu.

Dok predsednik Tramp sprovodi aktivnu blokadu Hormuskog tesnaca kao metodu za „uništenje iranske ekonomije”, stručnjaci upozoravaju da fokus ne sme biti samo na Teheranu, već na silama koje stoje iza njegove otpornosti. U jeku eskalacije tenzija, postaje sve jasnije da ključ opstanka Irana leži u Pekingu, dok je uloga Moskve trenutno u drugom planu. Kada se govori o iranskom prkosu sankcijama, u prvi plan izbija Kina. Ona nije samo najveći kupac iranske nafte, već i strateški partner koji ima jasan interes u održavanju trenutnog stanja. Za Peking, Iran je dragocen saveznik upravo zato što služi kao faktor destabilizacije na Bliskom istoku. Iako je Rusija tradicionalno važan akter, njena moć manevrisanja je trenutno ograničena. Zbog rata u Ukrajini, Moskva je „zaglavljena” na sopstvenom frontu, što Kinu ostavlja kao glavnog arhitektu podrške iranskom režimu.

Dok se tenzije u Ormuskom tesnacu približavaju tački ključanja, u svetskoj javnosti dominira nekoliko ključnih narativa. Međutim, mnogi analitičari upozoravaju da su ovi stavovi zapravo duboko ukorenjene zablude. Prva i najčešća zabluda jeste da je ovaj sukob proizvod puke želje Vašingtona za ratovanjem. Zagovornici ove teze tvrde da je rat mogao biti izbegnut, ignorišući decenije eskalacije i direktnih pretnji po globalnu bezbednost. Često se čuje da je nuklearni sporazum (JCPOA) „pacifikovao“ Iran i stabilizovao Bliski istok pre nego što ga je Donald Tramp jednostrano raskinuo. Ipak, kritičari podsećaju da je Iran i tokom trajanja sporazuma nastavio da finansira proksi grupe i razvija svoj raketni program. Mnogi veruju da je administracija Džoa Bajdena uspešno izvukla Ameriku iz „večitih ratova“ na Bliskom istoku. Trenutna situacija i masovno prisustvo američkih trupa na terenu pokazuju da je potpuno povlačenje bilo više retorički nego praktični uspeh. Postoji narativ da je iransko rukovodstvo bilo spremno na istinski kompromis i modernizaciju države, samo da im je pružena šansa. Dosadašnji pregovori, međutim, sugerišu da su ustupci Teherana bili samo taktičko kupovanje vremena.

Jedan od najupornijih mitova je da je Izrael manipulisao američkom spoljnom politikom kako bi je uvukao u direktan sukob sa Iranom radi sopstvenih interesa, zanemarujući činjenicu da su iranske akcije direktna pretnja i američkim strateškim pozicijama. Često se tvrdi da konfrontacija sa Iranom samo šteti SAD jer odvlači resurse i fokus sa „glavnog rivala“ – Kine. Zapravo, s obzirom na to da je Iran ključni kineski partner, ovi frontovi su neraskidivo povezani. Poslednji mit tiče se personalizacije sukoba, gde se Donald Tramp i Benjamin Netanjahu portretišu kao megalomani vođeni ličnim ambicijama, čime se ignorišu duboki sistemski i bezbednosni razlozi koji stoje iza njihovih odluka.

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, obišao je jedinice na prvoj liniji fronta u južnom Libanu i poručio da su operacije protiv Hezbolaha nanele razoran udarac ovoj grupi. Tokom svoje posete, general Zamir je istakao da IDF sprovodi opsežnu ofanzivu na više frontova kako bi neutralisao pretnje koje dolaze iz Libana. „U Libanu nastavljamo da udaramo na Hezbolah kroz napore na više frontova. Od početka operacije eliminisali smo više od 1.700 terorista Hezbolaha — ovo je težak udarac za tu terorističku organizaciju“, izjavio je Zamir u obraćanju vojnicima. Ova izjava dolazi u trenutku intenziviranja sukoba, dok IDF nastoji da potisne snage Hezbolaha dalje od granice i uništi njihovu vojnu infrastrukturu. Prema rečima vojnog vrha, fokus ostaje na slabljenju operativnih sposobnosti grupe i osiguravanju bezbednosti na severu Izraela.

Islamski režim u Iranu počeo je da ometa novu rundu pregovora sa Sjedinjenim Državama, dovodeći u pitanje diplomatske napore za stabilizaciju regiona. Vašington se nadao da će razgovori sa Teheranom biti nastavljeni već u utorak, sa fokusom na produženje sporazuma o prekidu vatre koji zvanično ističe 22. aprila. Predsednik Donald Tramp potvrdio je da njegovi specijalni izaslanici, Stiv Vitkof i Džared Kušner, putuju u Islamabad, u Pakistanu, gde je planirano održavanje pregovora. Ipak, uz diplomatsku inicijativu stigla je i direktna pretnja. Tramp je upozorio da će, ukoliko se ne postigne dogovor, Sjedinjene Države pokrenuti nove udare na iransku infrastrukturu. Uprkos američkim pripremama, Teheran je poslao jasne signale da bi pregovori mogli propasti pre nego što uopšte počnu. Iranski državni mediji preneli su da zvanični Teheran trenutno „nema planove“ za učešće u novoj rundi kontakata. Ovu čvrstu poziciju potvrdio je i portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, čime je dodatno smanjena nada u brzo postizanje diplomatskog rešenja pre isteka roka za prekid vatre u sredu.

Pripadnici američkih marinaca izveli su u nedelju, 19. aprila, spektakularnu operaciju presretanja i zaplene trgovačkog broda M/V Touska pod iranskom zastavom, nakon višesatne napetosti u međunarodnim vodama Arapskog mora. Marinci su poleteli sa desantnog jurišnog broda USS Tripoli (LHA 7) helikopterima, preleteli Arapsko more i izvršili desant spuštajući se niz užad (tzv. rappelling) direktno na palubu iranskog plovila. Upadu marinaca prethodila je šestočasovna potera tokom koje je trgovački brod uporno odbijao da se povinuje ponovljenim upozorenjima američkih snaga. Ova operacija dolazi u trenutku maksimalnih tenzija u regionu i sprovođenja najavljene blokade, šaljući jasnu poruku o spremnosti američke mornarice da silom sprovede naredbe o presretanju sumnjivih plovila. Trenutna lokacija i sudbina posade broda Touska nisu zvanično saopšteni.

Američki Institut Hadson objavio je najnoviju procenu situacije na ukrajinskom ratištu, koja ukazuje na značajne promene u dinamici borbi, nove strateške dogovore sa Nemačkom i tehnološku revoluciju u primeni robotskih sistema. Prema analizi Instituta, ruska vojska je značajno pojačala borbene aktivnosti u sektoru Konstantinivke, nastojeći da ostvari inicijativu na ovom delu fronta. Istovremeno, ukrajinske snage su odgovorile tehnološkim unapređenjem u sektoru Hersona. Ukrajina je uspela da poveća operativni domet svojih FPV (First-Person View) dronova, čime su ruske snage u ovoj oblasti dovedene u direktnu opasnost, a njihove logističke linije postale ranjivije nego ranije.

Na diplomatskom i odbrambenom planu, Kijev i Berlin su načinili istorijski iskorak. Ukrajina i Nemačka potpisale su niz sveobuhvatnih odbrambenih sporazuma kojima se Berlin odlučno obavezao da podrži ukrajinske kapacitete za „odvraćanje putem dubokih udara“ (deep-strike deterrent). Ovaj potez signalizira spremnost Nemačke da opremi Ukrajinu sredstvima za napade na strateške ciljeve duboko iza linija fronta. Možda najznačajnija vest dolazi direktno od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je saopštio da je ukrajinska vojska izvela operaciju zauzimanja ruskog položaja koristeći isključivo robotske sisteme. Dok se borbe intenziviraju, kombinacija zapadne podrške u dalekometnom naoružanju i ukrajinskih inovacija na polju robotike i dronova mogla bi definisati ishod sukoba u narednim mesecima.

U debatama o bezbednosti Baltičkog mora, ime ostrva Gotland izaziva posebnu pažnju. Da, Gotland je strateški izuzetno važan. Da, ruski potez protiv ovog ostrva bi stavio NATO na ozbiljan politički test. Međutim, hladna vojna logika iza takvog poduhvata daleko je manje impresivna od senzacionalističkih novinskih naslova. Vojni eksperti upozoravaju na ključnu razliku koju mnogi previđaju: vazdušni ili amfibijski desant na ostrvo nije isto što i održiva okupacija. Iskrcavanje na Gotland je izvodljivo, ali pravo, mnogo teže pitanje glasi – šta se dešava nakon toga? U praksi, ruski pokušaj zauzimanja Gotlanda manje liči na majstorski strateški potez, a više na plan za spektakularnu katastrofu. Šta bi te trupe zapravo radile nakon iskrcavanja, osim što bi čekale da budu izolovane, desetkovane i na kraju uništene.

Ukrajinske bespilotne letelice dugog dometa izvele su napad na petrohemijsko postrojenje „AO Sintez-Kaučuk“ u gradu Sterlitamaku, koji se nalazi u ruskoj regiji Baškortostan. Ova fabrika je od vitalnog značaja za rusku privredu jer je specijalizovana za proizvodnju sintetičkog kaučuka i srodnih hemijskih proizvoda, kojima snabdeva kako rusku vojsku, tako i širi industrijski sektor. S obzirom na obim proizvodnje i njenu specifičnost, bilo kakav zastoj u radu ovog giganta ostaviće ozbiljne posledice na domaće lance snabdevanja. Postrojenje u Sterlitamaku proizvodi široku paletu materijala sa dvostrukom namenom, uključujući sintetički kaučuk, elastomere, antioksidante, aditive za avionsko gorivo i srodne polimere. Ono što ovaj napad čini posebno značajnim jeste geografski položaj fabrike. Postrojenje se nalazi na čak 1.500 kilometara od linije fronta. Ovaj udar šalje jasnu poruku o novim dometima ukrajinske tehnologije: veliki deo ruske teške industrije i vojne infrastrukture, koji se ranije smatrao bezbednim zbog udaljenosti, sada se nalazi unutar operativnog radijusa nove generacije ukrajinskih dronova dugog dometa.

Najuticajniji ruski vojni bloger „Ribar“ (Rybar) izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog situacije na ratištu, navodeći da se stanje za rusku vojsku „nastavlja pogoršavati“. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage sada sistematski probijaju ruske odbrambene linije, što dovodi snage Moskve u neposredan rizik od gubitka ključnih položaja u regionu Zaporožja. U svojoj analizi, „Ribar“ posebno ukazuje na tehnološku prednost Kijeva na samom terenu. On žali zbog evidentne ukrajinske „superiornosti u dronovima i stručnosti operatera“, što im omogućava precizno delovanje i konstantan pritisak na ruske jedinice. Ove kritike, koje dolaze od jednog od najupućenijih ruskih vojnih izvora, ukazuju na duboke probleme sa kojima se ruska odbrana suočava u jeku intenziviranog ukrajinskog pritiska. Panika se danas proširila ruskom vojnom blogosferom, dok se surova realnost nameće nakon još jednog niza uspešnih udara na rusku naftnu industriju. Među vojnim analitičarima i komentatorima vlada sve veći pesimizam povodom sposobnosti odbrambenih sistema da zaštite ključna postrojenja duboko unutar teritorije Ruske Federacije.

Američki odbrambeni gigant Rejtion (Raytheon) ozvaničio je ugovor vredan 3,7 milijardi dolara za isporuku naprednih raketa Patriot GEM-T Ukrajini, što predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u modernizaciji ukrajinske vazdušne odbrane. Ovaj masivni paket vojne pomoći fokusiran je na dugoročnu održivost odbrambenih sistema u jeku tekućih sukoba. Kao ključni deo ovog sporazuma, planirana je izgradnja potpuno novog proizvodnog pogona u Nemačkoj. Ova fabrika će igrati stratešku ulogu u podršci ugovoru, omogućavajući bržu proizvodnju i distribuciju raketa unutar Evrope, čime se smanjuje zavisnost od logističkih lanaca iz SAD. Raketa GEM-T (Guidance Enhanced Missile) je visokosofisticirani presretač koji se koristi u okviru sistema Patriot PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2).

Dok je svetska pažnja bila usmerena na geopolitičke sukobe, dogodila se istorijska promena u globalnim finansijama. Kina je po visini državnog duga zvanično nadmašila celokupnu Evropsku uniju. Prema najnovijim podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), zvanični dug kineske vlade u 2025. godini dostigao je 18,7 biliona dolara, čime je po prvi put premašeno 17,6 biliona dolara, koliko iznosi dug EU. Da bi se razumela razmera ovog finansijskog skoka, dovoljno je pogledati podatke od pre samo 17 godina. Godine 2008. državni dug Kine iznosio je tek 1,2 biliona dolara. Ono što najviše zabrinjava ekonomske stručnjake jeste činjenica da je cifra od 18,7 biliona dolara najverovatnije potcenjena. Zvanični podaci Pekinga isključuju ogroman sloj „vanbilansnog” duga akumuliranog preko tzv. Lokalnih vladinih instrumenata za finansiranje (LGFV). U suštini, radi se o „zaduživanju u senci” koje se koristilo za finansiranje infrastrukture, ali se nije pojavljivalo u zvaničnim državnim knjigama.

Decenijama je Komunistička partija Kine (KPK) predstavljala svoju zemlju kao fiskalno disciplinovani sistem u usponu, često kritikujući Zapad zbog „finansijske nepromišljenosti”. Međutim, podaci pokazuju suprotno: dok je Peking držao lekcije drugima, istovremeno je gradio jednu od najvećih „planina duga” u istoriji, koristeći kanale dizajnirane da ostanu van domašaja zvanične statistike. Sa godišnjim zaduživanjem od 17% tokom punih 17 godina, Kina se sada suočava sa ekonomskim izazovom koji bi mogao definisati globalnu stabilnost u narednoj deceniji. Era dominacije oznake „Made in China“ u svetu pametnih telefona ne samo da bledi, već je, prema najnovijim podacima, zvanično doživela kolaps. Izveštaj analitičke kuće SemiAnalysis otkriva dramatičan zaokret u globalnim lancima snabdevanja, ukazujući na to da se proizvodnja ubrzano seli iz Kine ka novim centrima moći u Aziji. Vakuum koji je nastao povlačenjem iz Kine brzo su popunile druge regije. Indija i zemlje Jugoistočne Azije sada čine čak 75% ukupnog američkog uvoza pametnih telefona. Stručnjaci naglašavaju da ovo nije privremeni tržišni trend ili kratkotrajni pad, već faza potpune implementacije strategije „prinuđenog smanjenja rizika“ (forced derisking).

Nova knjiga pod nazivom „Poslednja laž – Estonija i nasleđe ruskog špijuna” otkriva da je pukovnik ruske vojno-obaveštajne službe (GRU) direktno odgovoran za širenje teorija zavere o jednoj od najvećih pomorskih nesreća u istoriji. Autori knjige tvrde da je ruska obaveštajna služba sistematski radila na dezinformisanju javnosti povodom potonuća trajekta M/S Estonia. „Usuđujemo se da kažemo da bi slika u javnosti o sudbini broda ’Estonija’ bila potpuno drugačija da nije bilo direktnog doprinosa GRU-a”, ističe novinar i autor Patrik Oksanen. Iako je zvanična istraga relativno brzo utvrdila uzrok katastrofe – popuštanje pramčanog vizira koji se otkinuo usled jakog nevremena i udara talasa – alternativne verzije događaja decenijama ne jenjavaju. Oksanen i njegov koautor Andreas Edevald, bivši diplomata i stručnjak iz Agencije za psihološku odbranu, u svom radu dokazuju da se koreni većine ovih teorija mogu pratiti do jedne osobe.

Evropska komisija upozorila je na dramatičan rast troškova uvoza energenata usled eskalacije krize na Bliskom istoku, koja je u poslednja 44 dana povećala račun Evropske unije za fosilna goriva za neverovatnih 22 milijarde evra. U cilju suzbijanja ove zavisnosti i stabilizacije tržišta, Brisel je pokrenuo niz koordinisanih mera širom država članica. EU se opredelila za koordinaciju rezervi i podršku privredi. Glavni fokus Unije trenutno je na usklađivanju popunjavanja skladišta gasa i zajedničkom korišćenju naftnih rezervi kako bi se sprečili poremećaji u snabdevanju i nekontrolisani skokovi cena. Pored toga, EK je najavila uvođenje novog okvira za državnu pomoć po ubrzanoj proceduri. Dugoročna stabilnost Evrope, prema saopštenju EK, leži u ubrzanom prelasku na sopstvenu proizvodnju energije. Kompletan i detaljan plan za postizanje „prave energetske nezavisnosti” biće predstavljen liderima zemalja EU na predstojećem sastanku koji se sledeće nedelje održava na Kipru. Ovaj potez Brisela šalje jasnu poruku da Evropa više ne želi da bude talac geopolitičkih previranja na Bliskom istoku, već da spas vidi u „domaćoj” čistoj energiji.

