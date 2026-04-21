HOROR U RUSIJI: Pogledajte trenutak kada je tigar skočio među gledaoce: Haos i vriska u cirkusu (VIDEO)

Ruske vlasti pokrenule su krivičnu istragu nakon što je tigar skočio među preplašene gledaoce u cirkusu u Rostovu na Donu, na jugu Rusije.

Incident se dogodio tokom nastupa u kojem su u areni bila tri tigra i dva trenera, pokazuju snimci koje su objavili lokalni mediji.

Kada je popustila zaštitna barijera između publike i životinja, jedan tigar preskočio je i utrčao među gledaoce.

Un tigre saltó al público durante un circo en Rostov del Don, Rusia, desatando pánico y estampida. El incidente ocurrió en plena función pese a una malla de seguridad. Autoridades investigan. #Rusia #Circo #Tigre pic.twitter.com/gl9QP3pjjY — Rotativo de México (@rotativodemex) 20. април 2026.

Na snimcima se vidi kako se životinja kreće između redova sedišta dok deo publike panično beži uz vrisku. Na drugom snimku vidi se trener koji pokušava da usmeri tigra prema izlazu, dok porodice s decom posmatraju šta se dešava.

"Poštovani posetioci, molimo vas da ostanete mirni jer ćete u protivnom pogoršati situaciju", čulo se preko razglasa u cirkusu.

Treneri su na kraju uspeli da usmere tigra u sigurnosni transportni kavez. Prema navodima lokalnih vlasti, među gledaocima nije bilo povređenih.

Istražni organi u Rostovskoj oblasti objavili su da je pokrenut krivični postupak zbog kršenja sigurnosnih pravila. Za to krivično delo predviđena je novčana kazna do 300.000 rubalja, prisilni rad ili ograničenje slobode, odnosno zatvor do dve godine.

Na internets sajtu cirkusa navodi se da program uključuje tačku "Atrakcija predatora" koju vode Viktorija i Vitalij Dovgaljuk, a u kojoj učestvuju tri tigra i jedna lavica.

Autor: Iva Besarabić