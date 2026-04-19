POGLEDAJTE SNIMAK DRAME: Tigar skočio među publiku, cirkusom odjekivali vrisci (VIDEO)

Istražni organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.
Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.
Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.
Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama.
Pogledajte kako je izgledato taj zastrašujući trenutak:
Tiger jumped into the audience during a performance:— Russian Market (@runews) 19. април 2026.
In Rostov the animal was frightened by a falling net, so it jumped over it and ran into the spectator seats.
Panic broke out, and spectators were evacuated.
Preliminary reports indicate that no one was injured. pic.twitter.com/LukbOzWpsX
Autor: Marija Radić