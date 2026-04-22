OVOG DANA PETER MAĐAR POSTAJE PREMIJER? Zakazana ključna sednica mađarskog parlamenta

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok sazvao je konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta - Nacionalnog sabora za 9. maj u 10 časova, saopštila je njegova kancelarija.

U saopštenju predsedničke kancelarije navodi se da je, u skladu sa Ustavom, predsednik Mađarske zakazao konstitutivnu sednicu u roku od 30 dana nakon opštih izbora, prenosi MTI.

Tokom konsultacija koje je pokrenuo Šuljok, predstavnici stranaka koje su osvojile poslanička mesta saglasili su se da predlože 9. maj u 10 časova kao termin održavanja sednice.

Na osnovu postignutog konsenzusa, predsednik je zvanično sazvao sednicu za navedeni datum i vreme.

Stranka Tisa Petera Mađara osvojila je ubedljivu pobedu na izborima održanim 12. aprila, okončavši 16-godišnju vladavinu mađarskog premijera Viktora Orbana.

