OVOG DANA PETER MAĐAR POSTAJE PREMIJER? Zakazana ključna sednica mađarskog parlamenta

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Denes Erdos ||

Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok sazvao je konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta - Nacionalnog sabora za 9. maj u 10 časova, saopštila je njegova kancelarija.

U saopštenju predsedničke kancelarije navodi se da je, u skladu sa Ustavom, predsednik Mađarske zakazao konstitutivnu sednicu u roku od 30 dana nakon opštih izbora, prenosi MTI.

Tokom konsultacija koje je pokrenuo Šuljok, predstavnici stranaka koje su osvojile poslanička mesta saglasili su se da predlože 9. maj u 10 časova kao termin održavanja sednice.

Na osnovu postignutog konsenzusa, predsednik je zvanično sazvao sednicu za navedeni datum i vreme.

Stranka Tisa Petera Mađara osvojila je ubedljivu pobedu na izborima održanim 12. aprila, okončavši 16-godišnju vladavinu mađarskog premijera Viktora Orbana.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

Konstitutivna sednica niške skupštine zakazana za 12. avgust: Niš dobija gradonačelnika

Politika

Oglasio se predsednik Mađarske nakon sastanka sa Peterom Mađarom: Evo koga će predložiti za premijera

Politika

ANA BRNABIĆ DANAS POSTAJE PREDSEDNICA PARLAMENTA?! Nastavljena sednica skupštine!

Politika

Danas konstitutivna sednica Skupštine grada - Evo šta je sve na dnevnom redu

Politika

SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE ZAKAZANA ZA 6. FEBRUAR - Na dnevnom redu šest tačaka

Politika

DANAS NASTAVAK KONSTITUTIVNE SEDNICE SKUPŠTINE SRBIJE: Za predsednika predložena Ana Brnabić, bira se i šest potpredsednika