EU, Ukrajina i Kanada će biti zajednički domaćini sastanka na visokom nivou o povratku ukrajinske dece

Evropska unija, u saradnji sa Ukrajinom i Kanadom, biće domaćin sastanka na visokom nivou Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece, koji će se održati 11. maja u Briselu.

Glavni cilj ovog skupa je intenziviranje globalnih napora za lociranje i povratak hiljada dece koju je Rusija prisilno deportovala od početka invazije.

Fon der Lajen: „Rusija je ukrala detinjstva“

Povodom predstojećeg sastanka, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen uputila je snažnu poruku, ističući da ruska agresija nije odnela samo živote i teritorije, već je direktno udarila na najranjivije.

„Više od 20.000 ukrajinske dece prisilno je odvedeno iz svojih porodica i domova. Zajedno sa Ukrajinom i Kanadom, okupićemo svet kako bismo zahtevali pravdu. Radićemo na tome da uđemo u trag svakom detetu, da ih vratimo kućama i osiguramo da odgovorni snose posledice. Ova deca su budućnost Ukrajine i nećemo mirovati dok se i poslednje dete ne vrati,“ izjavila je Fon der Lajen.

Visoki zvaničnici na čelu inicijative

Sastankom će predsedavati visoka predstavnica EU Kaja Kalas i komesarka za proširenje Marta Kos, zajedno sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom i kanadskom ministarkom spoljnih poslova Anitom Anand.

Glavne teme razgovora biće:

Identifikacija i lociranje: Pronalaženje dece čiji identiteti Rusija sistematski pokušava da prikrije.

Reintegracija: Pomoć deci da se nakon povratka ponovo uključe u svoje porodice i društvo.

Odgovornost: Jačanje koordinisanih sankcija protiv pojedinaca i institucija odgovornih za deportacije.

Ekspertske preporuke: Razmatranje predloga civilnog sektora koji će biti definisani na ekspertskom sastanku u Kijevu 30. aprila.

Razmere krize

Prema podacima ukrajinskih vlasti, od početka ruske invazije punog obima, više od 20.000 dece je ilegalno deportovano ili prisilno prebačeno u Rusiju i na privremeno okupirane teritorije. Međunarodna zajednica ovaj čin karakteriše kao teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Ruski napori da se deci promeni identitet i prebivalište zahtevaju, kako se navodi u saopštenju, „kontinuiranu i snažnu međunarodnu podršku“ kako bi se počinioci izveli pred lice pravde.

O Međunarodnoj koaliciji

Međunarodna koalicija za povratak ukrajinske dece pokrenuta je u Kijevu u februaru 2024. godine pod kopredsedavanjem Ukrajine i Kanade. Evropska unija je postala punopravna članica u septembru 2025. godine.

Danas ova koalicija okuplja 47 zemalja i međunarodnih organizacija, služeći kao ključna platforma za koordinaciju diplomatskih, pravnih i humanitarnih napora u rešavanju problema masovne deportacije dece. Sastanak u Briselu predstavlja nastavak inicijative koju je predsednica Fon der Lajen najavila u svom obraćanju o stanju Unije 2025. godine.

