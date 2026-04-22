HAOS U TEHERANU: Iran pred totalnim finansijskim kolapsom dok Revolucionarna garda sprovodi hapšenje u državnom vrhu?

Islamska Republika Iran nalazi se u stanju potpunog ekonomskog i političkog rasula dok zemlja svakodnevno beleži gubitke od neverovatnih 500 miliona dolara usled totalne pomorske blokade.

Dramatičan nedostatak gotovine doveo je do ivice opstanka sve državne strukture, a nezadovoljstvo je kulminiralo unutar bezbednosnog aparata jer pripadnici vojske i policije javno protestuju zato što više ne primaju ploču.

Situaciju dodatno usložnjava brzi raspad centralne vlasti koji prate izveštaji o unutrašnjem državnom udaru. Prema navodima saudijskih obaveštajnih izvora i iranskih državnih medija, Revolucionarna garda je preuzela kontrolu nad ključnim institucijama i stavila najviše zvaničnike u kućni pritvor. Među uhapšenima su predsednik Masud Pezeškijan, ministar spoljnih poslova Abas Aragči i predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, što ukazuje na duboko podelu unutar iranskog rukovodstva. Iščekuju se dodatne potvrde ovih informacija. Srpski bezbednosni analitičar Darko Obradović je poslednjih nedelja iznosio upozorenje da se ne zna ko zaista upravlja Iranom i najavljivao je obračun Pazdarana sa predstavnicima iranskih institucija koje učestvuju u pregovorima sa SAD.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se povodom ove krize putem platforme Truth Social, potvrdivši da je vlada u Teheranu ozbiljno uzdrmana. On je naveo da su feldmaršal Asim Munir i premijer Pakistana Šebaz Šarif uputili molbu Vašingtonu da se planira vojni napad na Iran odloži. Tramp je odlučio da izađe u susret ovom zahtevu i produži prekid vatre kako bi iranskim liderima pružio priliku da iznesu jedinstven predlog za rešenje situacije, ali je istovremeno naredio vojsci da ostane u punoj borbenoj pripravnosti.

U okviru strategije maksimalnog pritiska, američka mornarica nastavlja sa potpunom blokadom iranskih luka kako bi se presekli svi prihodi režima. Ministar finansija SAD Skot Besent upozorio je da će skladišta nafte na ostrvu Harg biti popunjena u roku od nekoliko dana, što će Iran primorati da trajno zatvori svoje osetljive naftne bušotine. On je naglasio da će Sjedinjene Države nastaviti da primenjuju politiku „ekonomske furije“ i da će svako ko pokuša da olakša protok sredstava iranskom režimu biti suočen sa oštrim sankcijama. Sredstva koja je korumpirano rukovodstvo godinama otimalo od naroda ostaju zamrznuta dok se ne steknu uslovi za njihovo vraćanje građanima Irana.