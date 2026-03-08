Osoblje ambasade BiH u Teheranu napustilo Iran

Članovi osoblja ambasade BiH u Teheranu napustili su Iran i juče u popodnevnim satima sleteli su na sarajevski aerodrom.

Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana.

Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

"Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbediti", rekao je Čardaklija za "Avaz".

Zanimljivo je da su u periodu od samo devet meseci, članovi osoblja ambasade BiH u Iranu na isti način morali napustiti ovu zemlju.

Dugim i teškim putevima prema Turskoj, u koju su ušli na graničnom prelazu Kapikoj, a potom do aerodroma u Vanu, te letovima najpre do Istanbula, a potom do Sarajeva.

Autor: S.M.