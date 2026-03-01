ODJEKUJU EKSPLOZIJE U AMERIČKOJ VOJNOJ BAZI! Iran gađao važan aerodrom u regionu! Šiiti se dižu na oružje širom Bliskog istoka! (VIDEO)

Šitske milicije su gađale američku vojnu bazu na severu Iraka, u gradu Erbilu, a Iran je gađao raketama aerodrom u ovom gradu.
Niz eksplozija odjeknuo je u američkoj vojnoj bazi u Erbilu na severu Iraka, nakon čega je iznad baze počeo da se diže gusti dim, javljaju lokalni izvori.
Prema njihovim navodima, detonacije su potresle šire područje, a veruje se da je reč o direktnom vazdušnom napadu na vojne ciljeve unutar kompleksa.
İran bu sabah Doha, Dubai, Erbil ve Manama'daki Amerikan varlıklarının yanı sıra Kıbrıs'taki İngiliz üssünü de 2 füzeyle vurdu.
Odgovornost za napad ubrzo je preuzela iračka šiitska milicija Seraja Evlija ed-Dem. U saopštenju su naveli kako su bespilotnom letelicom napali američke vojne instalacije na tom području.
01. март 2026.
Erbil Airport in Iraq has been hit by Iran!
Nakon napada, na nebu iznad Erbila primećena je pojačana aktivnost helikoptera i bespilotnih letelica međunarodne koalicije. Istovremeno su na tlu bezbednosne snage uspostavile opsežne mere osiguranja oko celog područja baze.
U.S. air defenses shot down a drone near the military base at Erbil airport in Iraq. 01. март 2026.
Source: Al Jazeera
Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim žrtvama među američkim vojnim osobljem, kao ni o razmerama materijalne štete. Zvaničnici koalicije još se nisu oglasili detaljnije o napadu.
Iran je gađao i aerodrom u gradu Erbilu, u Iraku.
Autor: S.M.