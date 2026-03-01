AKTUELNO

Svet

ODJEKUJU EKSPLOZIJE U AMERIČKOJ VOJNOJ BAZI! Iran gađao važan aerodrom u regionu! Šiiti se dižu na oružje širom Bliskog istoka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Šitske milicije su gađale američku vojnu bazu na severu Iraka, u gradu Erbilu, a Iran je gađao raketama aerodrom u ovom gradu.

Niz eksplozija odjeknuo je u američkoj vojnoj bazi u Erbilu na severu Iraka, nakon čega je iznad baze počeo da se diže gusti dim, javljaju lokalni izvori.

Prema njihovim navodima, detonacije su potresle šire područje, a veruje se da je reč o direktnom vazdušnom napadu na vojne ciljeve unutar kompleksa.

Odgovornost za napad ubrzo je preuzela iračka šiitska milicija Seraja Evlija ed-Dem. U saopštenju su naveli kako su bespilotnom letelicom napali američke vojne instalacije na tom području.

Nakon napada, na nebu iznad Erbila primećena je pojačana aktivnost helikoptera i bespilotnih letelica međunarodne koalicije. Istovremeno su na tlu bezbednosne snage uspostavile opsežne mere osiguranja oko celog područja baze.

Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim žrtvama među američkim vojnim osobljem, kao ni o razmerama materijalne štete. Zvaničnici koalicije još se nisu oglasili detaljnije o napadu.

Iran je gađao i aerodrom u gradu Erbilu, u Iraku.

Autor: S.M.

#Aerodrom

#Bliski istok

#Irak

#Rakete

#Vojna baza

POVEZANE VESTI

Svet

NAPADNUTA AMERIČKA BAZA: Više projektila ispaljeno sa teritorije Iraka DOLETELI I DRONOVI KAMIKAZE

Svet

OVO JE AMERIČKA BAZA NA KOJU JE IRAN ISPALIO OSVETNIČKU PALJBU: Strateški najvažnija tačku za SAD na Bliskom istoku - Scenario koji vodi u KATASTROFU

Svet

Hezbolah izvršio napade dronovima na dva vojna cilja u Izraelu

Svet

PRVI SNIMAK NAPADA NA RUSKI AERODROM: Odjekuju eksplozije, vatra guta objekat

Svet

KRIM U PLAMENU! Ukrajinci napali dronovima, odjekuju eksplozije, pogođeni ruski helikopteri Mi-8 i radar! Ogromna šteta, objavljeni snimci udara

Svet

Izrael lansirao rakete na Iran: Snažne eksplozije odjekuju Teheranom, gađani ciljevi i u Siriji?