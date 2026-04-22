Bivši dečko nestale Grkinje izvršio SAMOUBISTVO: Porodica strahuje da je tajnu odneo u grob?

Nestanak Elefterije Giakumaki, majke troje dece kojoj se na Kritu 19. aprila izgubio svaki trag i dalje ostaje nerešen, a njena porodica prolazi kroz agoniju.

Razvoj događaja je poprimio još mračniji obrt nakon samoubistva njenog bivšeg partnera, čoveka koji je bio u centru istrage vlasti. Rođaci nestale žene su nemi od brige od trenutka kada su obavešteni o samoubistvu Elefterijinog bivšeg partnera i ne mogu da veruju šta se dogodilo.

Strah da je čovek, koji je možda znao ključne detalje o njenoj sudbini, "poneo istinu sa sobom u grob" dominira njihovim mislima. Istovremeno, sa sigurnošću kažu da Elefterija nikada ne bi nestala iz života svoje dece, a da ih nije obavestila. Ključna tačka u slučaju ostaje belo vozilo u kojem je navodno otišla i koje do danas nije pronađeno, što pojačava misteriju u vezi sa celim slučajem.

Poseban značaj se pridaje mestu gde je Elefterijin bivši partner odlučio da okonča svoj život. To nije slučajno mesto, već kapela Panagije Kardiotise, u crkvi proroka Ilije, mesto koje je često posećivao sa nestalom Elefterijom tokom njihove veze. Prema informacijama, popeo se kaldrmisanom stazom iznad kapele i u udubljenju u steni među ikonama svetaca, pucao je u sebe kratkocevnom sačmaricom.

Čovek, koji je bio otac male devojčice, stavljen je u "okvir istrage" tek u poslednja 24 sata. Pozvan je da svedoči u policiji dok je njegov dom prethodno pretražen. Njegovo samoubistvo se dogodilo nekoliko sati kasnije, što dodatno komplikuje čitav slučaj.

Fokus istrage je sada na takozvanom "trouglu" Juhtas - Atanatoi - Dafne, dok se provere sprovode i u susednim oblastima.

Poslednja poruka

Istovremeno, vlasti se fokusiraju na naizgled jednostavan, ali posebno ključan element: automatizovanu poruku poslatu sa Elefterijinog mobilnog telefona njenom sinu, sa frazom "Pozvaću te kasnije". Ova posebna poruka se šalje kada vlasnik telefona odbije dolazni poziv, što pokreće ozbiljna pitanja. Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je ona spustila slušalicu ili je njen mobilni telefon koristila neka druga osoba.

Istovremeno, policija analizira podatke sa lokacije uređaja, što postavlja mobilni telefon u šire područje koje se proteže od Dafne do Atanatoja, pri čemu je glavna referentna tačka područje Giuhte.

Elefterijin sin Vangelis Rozakis rekao je za medije da je to prvi put da je njegova majka poslala automatizovanu poruku. Nakon "automatske poruke", nije bilo dalje komunikacije između njega i majke.

"Ne možemo da se smirimo. Od trenutka kada se nije javila na telefon i kada je jednostavno poslata automatska poruka, možete razumeti koliko je to čudno", rekao je Vangelis.

"Bilo je nekih svađa"

U vezi sa odnosom koji je njegova majka imala sa bivšim partnerom, Vangelis je rekao da je u vezi bilo određenih tenzija.

"Bilo je nekih svađa na kraju, pre nego što su raskinuli", rekao je Vangelis i dodao da nije primetio nikakve zabrinjavajuće znake ili bilo šta slično. Na pitanje da li veruje da je bivši partner možda umešan u njen nestanak, odgovorio je: "Nakon onoga što se dogodilo, možemo verovati u bilo šta. Sve je moguće."

On ističe da tog čoveka gotovo da nije ni poznavao.

"Veoma malo smo ga poznavali, za njega nam je rekla majka pre nego što su raskinuli. pre oko tri meseca. Ne možemo povezati događaje, a posebno činjenicu njegovog samoubistva sa bilo čim sumnjivim, bilo čim što bi nam dalo čudne dokaze ili nas negde odvelo. Lično, ne mislim da su nepovezani. Samo ne mogu biti siguran da li je ovo povezano sa nestankom moje majke", dodao je Vangelis.

Ona ističe da se Elefterija nakon raskida nije žalila da je bivši progoni ili uznemirava.

"Generalno, tokom njihove veze bilo je uobičajenih svađa, recimo kada se ne bi videli dva, tri dana insistirao je da zna šta majka radi i tako to... Otkako su raskinuli, u poslednja tri meseca, nije nas uznemiravao, ni braću i sestre, a ni moju majku", rekao je Elefterijin sin.

Autor: S.M.