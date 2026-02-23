'VOZ JU JE VUKAO 15 METARA, BILA JE ISPOD VAGONA' Očevidac stravične nesreće na pruzi u Rakovici otkrio detalje: Kada sam prišao telu, ono što sam video...

U Rakovici, na pružnom prelazu koji prolazi kroz ovo beogradsko naselje dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila Sanja V. (30), majka troje male dece, a prizori sa mesta tragedije svedoče o stravičnom događaju koji je potresao Beograđane.

Kako navodi očevidac u Filip Ranković, koji je bio na licu mesta kada se dogodila železnička nesreća, prizor u Rakovici te noći bio je jeziv.

- Po završetku utakmice, mi imamo običaj da se družimo s navijačima i da se slikamo. Pozdravio sam se sa Sanjom, nakon toga smo otišli u svlačionicu, ja sam držao govor, a navijači svojim putem. U jednom trenutku je ušao jedan momak u svlačionicu i rekao: "Ima li nekog doktora, Sanju je udario voz", izleteo sam napolje i prišao telu. Ono što sam tamo video je stravično. Voz je nju vukao sigurno 15 metara, a telo je bilo ispod vagona, prosto nije postojala šansa da preživi - kaže Filip.

"Bila nam je kao sestra, sve ćemo uraditi za njenu decu!"



Kako kaže, gledali su je kao sestru, bila je vatreni navijač ovog kluba, dolazila je na sve utakmice.

- Ona je bila naša drugarica, kao sestra nam je bila, svi se tu znamo iz kraja, na svaku utakmicu je dolazila, nikada nismo pravili razliku između navijača i igrača.

Sanja je na svaku utakmicu donosila zastavu. Sve nas je pocepala činjenica da je poginula u majici FK Miljakovac. Ima malu decu, njeni sinovi imaju dve, četiri i šest godina, mi smo za života dužni toj deci i sve ćemo uraditi za njih. Prošla je vrlo teške momente u životu, borila se za decu. Nije izvršila samoubistvo, to su gluposti, ovo je prosto jedna velika tragedija - navodi Filip.

Sanjini prijatelji juče su objavili zašto je uopšte prelazila prugu na tom mestu u Rakovici.

Od Sanje se oprostio i FK Miljakovac.

Autor: A.A.