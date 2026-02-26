JECAJI ODZVANJAJU BEŽANIJSKIM GROBLJEM! Sahranjena Sanja (30) koja je poginula u Rakovici: Tri dečaka ostala bez majke

Majka troje dece, Sanja V. (30) koja je nastradala u železničkoj nesreći u Rakovici kada je na nju naleteo voz, sahranjena je danas na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Kako smo pisali, do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na Sanju (30) u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Pola moje duše je otišlo sa tobom"

- "Moja Sanja, neka te anđeli čuvaju. Nikada te neću zaboraviti", "Sanjice, pola moje duše je otišlo sa tobom", "Borcu, ljudino. Pravi prijatelju. Zauvek u mom srcu", "Nadam se da si sada na boljem mestu", "I dalje ne mogu da se pomirim sa time da te više nema" - samo su neke od potresnih poruka.

Bivši muž: "Imala je slušalice u ušima"

Miloš, Sanjin bivši suprug, ispričao je za "Republiku" da su kobnog dana njihova deca bila kod njega.

- Od srede su deca kod mene i trebalo je da ostanu do nedelje. Sanja je išla s utakmice i slušala muziku, imala je slušalice u ušima. Nije poznato kuda je krenula. Čuli smo se dva dana pre njene pogibije i ništa nije slutilo da će se desiti nešto ovako strašno i bila je vesela - kazao je bivši suprug.

Miloš tvrdi i da nije tačno da je Sanja namerno otišla na prugu i izvršila samoubistvo.

- Nikada nije pričala da će sebi nešto da uradi, niti se bacala pod prevozna sredstva ili na sličan način ugrožavala svoj život – istakao je Miloš.

Igrom slučaja, dvojica očevidaca nesreće na pruzi su Miloševi prijatelji, i on je od njih saznao potresne detalje tragedije.

- Jedan od momaka koji je video kako je poginula, kao i prizore na licu mesta, i dalje je u bolnici. Prelazila je šine sa slušalicama u ušima. Saplela se i, dok se uspravljala, na nju je naleteo voz - ispričao je Sanjin bivši suprug.

Svekar: "Izašla je 5 minuta ranije"

Svekar nastradale Sanje ispričao je za medije da je ona izašla pet minuta ranije sa utakmice lokalnog kluba.

- Izašla je sa te utakmice pet minuta ranije. Ovuda je htela da pređe i prešla je prvi kolosek. Voz je naišao, tamo je krivina. Tu ju je i udario. Ovde nema drugog prelaza. Tamo gore ćeš pre da pogineš na tom nadvožnjaku nego ovde, ovde je veća verovatnoća da preživiš - rekao je svekar nastradale Sanje.

"Zavoleo sam je kao ceo život da sam je znao"

Prijatelj nastradale Sanje objavio je potresnu poruku.

- Raj je danas dobio anđela. Saučešće porodici. Sanja, voli te brat - napisao je on u opisu videa.

On je objavio i snimak na kojem se vidi Sanja.

"Nije izvršila samoubistvo"

Sanjin prijatelj oglasio se tokom vikenda za "K1". On je rekao da je čuo da se sada spekuliše da je Sanja izvršila samoubistvo što, prema njegovim rečima, apsolutno nije tačno.

Kako je dodao, Sanja je bila veliki čovek, imala je težak život i "lavovski se borila za sebe i svoje troje dece".

Ranije je očevidac opisao scene užasa na mestu železničke nesreće u Rakovici.

"Nesreća se desila kada su se vraćali sa utakmice"

Od nastradale Sanje oprostio se FK Miljakovac.

- Velika tragedija odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba, po povratku kući, na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona, prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina, koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca. Draga Sanja, zauvek ćeš ostati sa nama! Počivaj u miru - piše u objavi FK Miljakovac.

Oglasio se i Sanjin brat

Na društvenim mrežama se oglasio i njen brat.

- Momci i devojke, ja sam Sanjin brat. Stalno je pričala: "Ma samo Miljakovac!". Slala mi je fotografije kada su farbali parkove... - napisao je muškarac u komentaru ispod objave FK Miljakovac.

