'Imala je slušalice u ušima' Bivši muž otkrio kako je Sanja poginula u Rakovici

Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu, a njen bivši suprug, Miloš V. je ispričao je da ona nije samohrana majka, kao i da je kobnog dana imala slušalice na ušima.

Kako smo već pisali, do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje - Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na Sanju V. (30) u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Deca su bila sa mnom"

- Sanja nije bila samohrana majka jer sam se ja o svojoj deci starao, ali i o njoj, i posle našeg razvoda. Devet godina smo bili zajedno. Bio sam u Nemačkoj četiri godine da bih radio za porodicu. Posle našeg razvoda Sanja je ostala s decom u mojoj kući. Imala je plaćene račune, a ja sam otišao i slao im novac. Imala je svu slobodu i lepo je živela - ispričao je Miloš za "Republiku".

Miloš tvrdi da su u trenutku Sanjine tragedije u subotu uveče deca bila s njim, na sigurnom, kao i da ona nije išla ka njima kada je poginula.

- Od srede su deca kod mene i trebalo je da ostanu do nedelje. Sanja je išla s utakmice i slušala muziku, imala je slušalice u ušima. Nije poznato kuda je krenula. Čuli smo se dva dana pre njene pogibije i ništa nije slutilo da će se desiti nešto ovako strašno i bila je vesela - kazao je bivši suprug.

Miloš tvrdi i da nije tačno da je Sanja namerno otišla na prugu i izvršila samoubistvo.

- Nikada nije pričala da će sebi nešto da uradi, niti se bacala pod prevozna sredstva ili na sličan način ugrožavala svoj život - istakao je Miloš.

Igrom slučaja, dvojica očevidaca nesreće na pruzi su Miloševi prijatelji, i on je od njih saznao potresne detalje tragedije.

- Jedan od momaka koji je video kako je poginula, kao i prizore na licu mesta, i dalje je u bolnici. Prelazila je šine sa slušalicama u ušima. Saplela se i, dok se uspravljala, na nju je naleteo voz - ispričao je Sanjin bivši suprug.

"Kako deci da kažem da više nemaju majku"

On kaže da je sada pred njim najteži zadatak u životu - da deci saopšti da su ostala bez majke.

- Naš najstariji sin je u devetoj godini i ima telefon, tako da vrlo lako može da sazna strašnu istinu. Moram danas da im kažem. Još su mali, imaju četiri, šest i osam godina, ne znam kako to da im saopštim da im bude prihvatljivo, odnosno da im umanjim stres. Psiholog mi je rekao da moram da im kažem da im je majka umrla, kao da je to lako - kaže Miloš.

Dodaje da je vest o tragediji prvo saopštio jednom, pa drugom Sanjinom bratu, zatim njenoj majci i svojim roditeljima.

