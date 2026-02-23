'TROJE DECE OSTALO SIROČAD' Na Sanju (30) NALETEO VOZ u Rakovici, njeni najbliži otkrili zašto je prelazila preko pruge

Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu. Iza nje je ostalo troje dece, a prijatelji o nastradaloj Sanji imaju samo reči hvale. Kako kažu, imala je težak život i "lavovski" se borila za svoju decu koja su sada ostala bez majke.

Kako smo pisali, do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Ženo, majko, kraljice"

"Moja Sanja, neka te anđeli čuvaju. Nikada te neću zaboraviti..", "Sanjice moja draga, nadam se da si sada na boljem mestu", "Draga moja, moja školska drugarice. Ženo, majko, kraljice. Borcu, ljudino. Zauvek u našim srcima", samo je objava.

Na društvenim mrežama se oglasio i njen brat.

"Momci i devojke, ja sam Sanjin brat. Stalno je pričala: "Ma samo Miljakovac!". Slala mi je fotografije kada su farbali parkove...", napisao je muškarac i komentaru ispod objave FK Miljakovac.

"Zavoleo sam je kao ceo život da sam je znao"

Prijatelj nastradale Sanje objavio je potresnu poruku.

"Brate... Ne mogu da sročim šta bih rekao. Skoro svake nedelje je bila kod mene u smeštaju za napuštene pse. Bukvalno jedina osoba koja je dolazila da sedne sa mnom, da se ispričamo, izjadamo, smejemo. Ta bre kad te zavoli, zvezde skida, vatru gazi, srce ko planeta. Psi mi pojedu čarape - "Sutra ću da vidim u radnji šta imam i donosim ti!", iza Surčina, prevozom, zbog je***h čarapa. Gde ćeš bre, je*o čarape, pola grada da prelaziš zbog čarapa, neću se istopiti. Moji psi kratki na granule, Sanja sto kila donese. Zavoleo sam je bre kao ceo život da sam je znao, znala je o meni što bukvalno niko ne zna. Troje dece, troje dece... Kako j***no da im pomognem sad. Za ocem ovako plakao nisam. Ona je bila bre... Šta god da napišem, ne odražava bol, ne opisuje veličinu te žene", napisao je.

On je objavio i snimak na kojem se vidi Sanja.

"Raj je danas dobio anđela. Saučešće porodici. Sanja, voli te brat", napisao je on u opisu videa.

"Nije izvršila samoubistvo"

Sanjin prijatelj se oglasio za "K1". On je rekao da je čuo da se sada spekuliše da je Sanja izvršila samoubistvo što, prema njegovim rečima, apsolutno nije tačno.

Kako je dodao, Sanja je bila veliki čovek, imala je težak život i "lavovski se borila za sebe i svoje troje dece".

On je rekao da se nesreća dogodila tako što je krenula kući prečicom jer je žurila svojoj deci.

"Nesreća se desila kada su se vraćali sa utakmice"

Od nastradale Sanje oprostio se FK Miljakovac.

- Velika tragedija odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba, po povratku kući, na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona, prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina, koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca. Draga Sanja, zauvek ćeš ostati sa nama! Počivaj u miru - piše u objavi FK Miljakovac.

