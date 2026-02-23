Poznati mesto i vreme sahrane: Evo kada će Sanja koja je poginula na pruzi biti ispraćena na večni počinak

Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu.

Iza nje je ostalo troje dece, a prijatelji o nastradaloj Sanji imaju samo reči hvale. Kako kažu, imala je težak život i "lavovski" se borila za svoju decu koja su sada ostala bez majke.

Sanje u četvrtak, 26. februara biti ispraćena na večni počinak. Porodica i prijatelji oprostiće se od nje na Bežanijskom groblju u 10:30 sati.

Kako smo pisali, do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd.

Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

