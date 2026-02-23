'NIJE IŠLA KOD DECE, ONA SU KOD MENE' Prvi put se oglasio bivši muž Sanje (30) koja je poginula u Rakovici

Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu. Na društvenim mrežama se oglasio njen bivši suprug Milorad koji je kazao da ona nije samohrana majka.

Do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Ja sam otac dece"

Kako je prenela "Republika", Sanjin bivši muž je demantovao da je ona samohrana majka i naglasio je da kobne večeri ona nije išla kod dece.

- Nije samohrana majka, ja sam otac dece i nije išla kod dece. Deca su kod mene - napisao je on.

"Ženo, majko, kraljice"

Ranije je očevidac opisao scene užasa na mestu železničke nesreće u Rakovici.

- Po završetku utakmice, mi imamo običaj da se družimo s navijačima i da se slikamo, pozdravio sam se sa Sanjom, nakon toga smo otišli u svlačionicu, ja sam držao govor, a navijači svojim putem. U jednom trenutku je ušao jedan momak u svlačionicu i rekao: "Ima li nekog doktora, Sanju je udario voz", izleteo sam napolje i prišao telu. Ono što sam tamo video je stravično. Voz je nju vukao sigurno 15 metara, a telo je bilo ispod vagona, prosto nije postojala šansa da preživi - rekao je on za Republiku.

Oglasio se i Sanjin brat

Na društvenim mrežama se oglasio i njen brat.

"Momci i devojke, ja sam Sanjin brat. Stalno je pričala: "Ma samo Miljakovac!". Slala mi je fotografije kada su farbali parkove...", napisao je muškarac i komentaru ispod objave FK Miljakovac.

"Zavoleo sam je kao ceo život da sam je znao"

Prijatelj nastradale Sanje objavio je potresnu poruku.

"Brate... Ne mogu da sročim šta bih rekao. Skoro svake nedelje je bila kod mene u smeštaju za napuštene pse. Bukvalno jedina osoba koja je dolazila da sedne sa mnom, da se ispričamo, izjadamo, smejemo. Ta bre kad te zavoli, zvezde skida, vatru gazi, srce ko planeta. Psi mi pojedu čarape - "Sutra ću da vidim u radnji šta imam i donosim ti!", iza Surčina, prevozom, zbog je***h čarapa. Gde ćeš bre, je*o čarape, pola grada da prelaziš zbog čarapa, neću se istopiti. Moji psi kratki na granule, Sanja sto kila donese. Zavoleo sam je bre kao ceo život da sam je znao, znala je o meni što bukvalno niko ne zna. Troje dece, troje dece... Kako j***no da im pomognem sad. Za ocem ovako plakao nisam. Ona je bila bre... Šta god da napišem, ne odražava bol, ne opisuje veličinu te žene", napisao je.

"Raj je danas dobio anđela. Saučešće porodici. Sanja, voli te brat", napisao je on u opisu videa.

Autor: Jovana Nerić